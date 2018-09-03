Spor Toto 1. Lig

Gazişehir, Hatayspor'u İgor'un golüyle devirdi Spor Toto
Birinci Lig'in dördüncü haftasında Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Misafir ekibe üç puanı getiren golü, 64'üncü dakikada İgor kaydetti. Hataylı Sadi Karaduman ile Gazişehirli Rodriguez mücadelede sarı kart gördü. Adana Demir-İstanbulspor:2-2
İstanbulspor, Adana Demir
deplasmanında 4'te Perovic, 38'de ise Ali Dere ile iki kez öne geçti. 13'te ilk golünü atan Pote, 57'de penaltı atışından tabelayı belirledi. Altınordu-Denizli:4-0
Altınordu, 18'de Alper'in kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan rakibini, Hüseyin, Serdar (penaltı), Muhammet ve Anıl'ın golleriyle farklı mağlup etti.