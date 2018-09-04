Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Altınordu'nun UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Helsinki oldu

'nun UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Helsinki oldu

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden 'nun rakibi Finlandiya temsilcisi Helsinki oldu. İlk maç 3 Ekim'de İzmir'de, rövanş ise 24 Ekim'de deplasmanda oynanacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 16:39
Altınordu'nun UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Helsinki oldu

Spor Toto Gelişim Ligleri Elit U19 Ligi'nde geçen sezon Türkiye şampiyonu olan U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde ilk turdaki rakibi Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı oldu.

Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, Futbol Akademi Direktörü Savaş Serdar ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir'in katıldığı kura çekimi İsviçre'de yapıldı.

Altınordu, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin çektiği kura sonucunda Helsinki ile eşleşti. Eşleşmede ilk maç 3 Ekim tarihinde İzmir'de oynanacak, rövanş ise 24 Ekim'de deplasmanda yapılacak.

Gruptaki diğer eşleşmeler Zilina- Montpellier, Basel-Hamilton Academy ve Dinamo Kiev-Septemvri Sofya şeklinde gerçekleşti.

Altınordu U19 takımı, bu turu geçmesi halinde Zilina-Montpellier galibiyle karşılaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu'nun UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Helsinki oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN