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Son dakika: 'ta ve kadro dışı!

'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. ve kadroya alınmadı.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 16:27
Son dakika: Beşiktaş'ta Atiba ve Lens kadro dışı!

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan , oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten UEFA'ya gönderilen listede şu oyuncular yer aldı: "Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran (B), Ersin Destanoğlu (B), Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Dorukhan Toköz, Caner Erkin

Gökhan Gönül, Adriano Correia, Gary Medel, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin Alvaro Negredo"

"Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu (B) listededir."

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Son dakika: Beşiktaş'ta Atiba ve Lens kadro dışı!
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