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'dan 12 sezon sonra ilk

, 12 sezonluk aranın ardından ilk kez ligin ilk 4 haftasını galibiyet alamadan kapadı. Ancak yeşil beyazlıların ortaya koyduğu mücadele camia nezdinde memnun bıraktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 12:30
Bursaspor'dan 12 sezon sonra ilk

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kalırken, henüz galibiyetle tanışamadı. Lige Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan yeşil beyazlılar, diğer mücadelelerde ise 1 puana razı oldu. Son olarak 2003/04 sezonunda ligin ilk 4 haftasını galibiyetsiz kapatan spor, böylelikle Süper Lig'de 12 sezonluk aranın ardından ilk kez bu süreçte 3 puandan uzak kaldı. 2003/04 sezonunda ligdeki ilk galibiyetini 7'nci haftada alabilen Bursaspor, sezon sonunda küme düşmüş ve 2 sezon sonra lige yeniden dönmüştü. Bu sezon ise Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen yeşil beyazlılar evinde Kayserispor ile golsüz beraberliğin ardından Atiker Konyaspor ve Beşiktaş ile de karşılaştığı maçlardan 1-1'lik sonuçlarla sahadan ayrılmıştı.

Yeşil beyazlılar, son 12 sezonda ise bir kez Süper Lig'e kayıpsız başladı. Lig şampiyonluğunun hemen akabindeki sezon olan 2010/11'de Bursaspor ilk 6 lig maçını kazandı.

MÜCADELE MEMNUN EDİYOR

Tüm bunlara karşın Bursaspor'un ortaya koyduğu mücadelede ise camia nezdinde takdir topladı. Yüzde 51'lik ikili mücadele kazanma ortalamasıyla dikkat çeken Bursaspor, hücumda etkili bir görüntü çizmesine karşın son vuruşlardan kaynaklanan eksiklikten ötürü sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi. Son olarak Beşiktaş karşısında yeşil beyazlı oyuncuları bağrına basan taraftarlar, desteklerini maç bitimine kadar sürdürürken, forvet transferi Diafra Sakho'nun da ilk maçında golle tanışması camiaya umut oldu.

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Bursaspor'dan 12 sezon sonra ilk
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