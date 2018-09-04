Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Terim'den doğum günü mesajları için teşekkür

'den doğum günü mesajları için teşekkür

Galatasaray Teknik Direktörü , doğum gününü kutlayan taraftarlara teşekkür etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 23:34 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 23:34
Fatih Terim'den doğum günü mesajları için teşekkür

Tecrübeli teknik adam, doğum gününü kutlayan taraftarlar için Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "65 yıla acısıyla tatlısıyla pek çok şey sığdırdım. Pek çok şeyden vazgeçtim ama sizlerin varlığından asla. Bugün bana bir kez daha bir insanın hayatında kolay kolay yaşayamayacağı bir duyguyu yaşattınız. Tüm mesajlarınız için minnettarım. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, hep olun." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den doğum günü mesajları için teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN