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ligde geride kalan 4 haftada yokları oynadı | Ne hücum ediyor ne defans yapıyor

Sarı-lacivertliler, 7 takımdan daha az şut denemesi yaparken, 14 rakibinden az isabetli şut çekti. Maç başına top çalma oranıyla da lig sonuncusu oldu

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Fenerbahçe ligde geride kalan 4 haftada yokları oynadı | Ne hücum ediyor ne defans yapıyor
'de ilk haftayı galibiyetiyle kapatan, ardından , ve 'ye yenilen , milli araya 3 puan ve -2 averajla puan cetvelinin 13. sırasında girdi. 4'te 4 yapan lider 'nın 9, ezeli rakibi G.Saray'ın 6, ve 'ın ise 4 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu performansın rakamlara yansıması da durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne seriyor. Kanarya, ilk 4 haftada 9 takımdan daha az gol (4) attı. 7 takımdan daha az şut denemesi (maç başına 12) yaptı. 14 takımdan daha az maç başına isabetli şut (3) çekti.

RAKİPTEN TOP ÇALAMIYORLAR
Fenerbahçeli futbolcular, 12 takımdan daha az maç başına adam geçebildi (6). Ayrıca ceza sahası dışından en az şut deneyen (3.3) takım durumunda. 17.5'le maç başına en fazla kötü kontrolü de sarı-lacivertli takım yapıyor. Sadece hücum değil, defans istatistikleri de çökmüş durumda. Geçen sezon top çalma istatistiklerinde zirvede olan Kanarya, maçı başına 12.8 top çalmayla lig sonuncusu. 8 top kesmeyle 'le beraber dipte. 12.3 şutla F.Bahçe, kalesinde 8 takımdan daha fazla şut gördü. 64.8 isabetsiz kısa pasla da A.Gücü'nden sonra en kötü ikinci takım.

BASKETÇİLERE DESTEK ZİYARETİ
Başkan , geçen sene lig şampiyonu olarak kendisine ilk kupa sevincini yaşatan basketbol erkek takımını un ilk antrenmanında yalnız bırakmadı. Koç, başkanvekili Semih Özsoy ve yönetici Danabaş takıma yeni sezon için başarı diledi. Bu arada başkan 'Camiaya Sesleniş' konuşmasının ikincisini 11 Eylül'de gerçekleştirecek.
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Fenerbahçe ligde geride kalan 4 haftada yokları oynadı | Ne hücum ediyor ne defans yapıyor
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