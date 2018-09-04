Gençlerbirliği'nin Ümit Milli sevinci

Spor Toto 1. Lig'de 4'te 4 yapan başkent ekibinin 21 yaşındaki futbolcusu Yıldırım Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapıya girdiği günden itibaren kendisine iki hedef belirlediğini söyledi.

Gençlerbirliği'nde A takım forması giymeyi ve milli takım oyuncusu olabilmeyi hedeflediğini vurgulayan Yıldırım Mert, "Bu sezon itibariyle Erkan (Sözeri) hocamızın da şans vermesiyle A takımda şans bulmaya başladım. Bunu elimden geldiğince iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Buradaki mücadelem bana ümit milli takımın kapısını da açtı. Bir hayalim daha gerçekleşti." diye konuştu.

Bu mutluluğu yaşamasına vesilen olan altyapı hocaları, teknik direktör Erkan Sözeri ve milli takım teknik direktörü Vedat İnceefe'ye teşekkür eden genç futbolcu, "Umuyorum ki onları mahcup etmeden kulübümü ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Gençlerbirliği teknik direktörü Erkan Sözeri ise Yıldırım Mert'in, altyapıdan yetişen kişilik ve futboluyla ileride çok daha iyi yerlere gelebilecek potansiyelli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Ümit milli futbolcunun takımın dörtte dört yaptığı bütün maçlarda forma giydiğini anımsatan Sözeri, "Her maç sonu bana Mert soruluyor ben de milli takım hocalarımızın onu yakından takip etmesi gerektiğini söylüyordum. Ona da böyle bir fırsat geldi, ben en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Umuyorum ki devamı gelir ve A Milli Takım formasını giyeceği günleri de görürüz. Kadromuzda Mert haricinde yine A Milli Takım'a kadar yükselecek nitelikte genç oyuncularımız var. Onların da bu seviyeleri göreceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.