Haber Hattı

VOLKAN YEDEK KALMANIN STRESİNİ KALDIRAMADI!
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri maçın ardından Volkan Demirel
'in sahaya girmesinin hoş olmadığını söyledi. Bedir, "Takım galip gelmiş ve taraftarıyla seviniyor. Burada ne anormallik var? Volkan gidip 'Hadi içeri gidin' diyor, ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Güvenlik değilsin, TFF temsilcisi değilsin. Yedek futbol
cusun, sahada ne işin var? Yedek kalmanın stresiyle böyle yapıyor. Ali Koç
Başkan'ın futbola getirdiği centilmenliğin gölgede kalmaması gerekiyor" diye konuştu. MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ İÇİN RİVA'DA İŞBAŞI YAPTI
A Milli Takım
, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki Rusya
ve İsveç
maçları öncesi İstanbul
'da toplandı. Cuma günü Trabzon
'da Rusya'yla, pazartesi ise deplasmanda İsveç'le karşılaşacak ayyıldızlı ekip, Riva'daki tesislerde bir araya geldi. İstanbul'da üç gün kalacak Milliler, perşembe günü Trabzon'a gidecek. Milli Takım'ın kampında A Spor'a konuşan Cenk Tosun
, "İki önemli maçımız var. Gruptan lider çıkarak kısa yoldan Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Hocamız da felsefesini oturttu ve sahada neler istediğini hepimiz biliyoruz. Başlangıcı iyi yaparak bundan sonraki maçlara konsantre olacağız" ifadesini kullandı. Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder
ise, "Gruplara galibiyetle başlamak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımız çok iyi geçiyor" derken, İtalya
günleri için ise "İtalya'da oynamaktan keyif alıyorum. Buraya çok alıştım. Son maçta Hakan'lara kaybedince o biraz kötü oldu işte" yorumunu yaptı. TOPUN AĞZINDAKİ MOURİNHO MANU YÖNETİMİNİ TEHDİT ETTİ İngiltere Premier Lig
'de ilk 4 haftada 2 mağlubiyet alan ve hedef tahtasına oturtulan Manchester United
'ın teknik direktörü Mourinho, takımdan gönderileceği iddialarına gülüp geçtiğini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, basın mensuplarıyla yaşadığı polemikte gazetecilere şu karşılığı verdi: "Benim tehlikede olduğumu söylüyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Eğer beni gönderirlerse kaç para ödemek zorunda olduklarına dair bir fikriniz var mı?" ALTINORDU'DA RAKİBİ TAHRİK ETMENİN CEZASI: 3 MAÇ!
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan
, Denizlispor camiasından özür dileyerek Hüseyin Atakan Üner'i 3 maç kadro dışı bıraktı. Atakan 4-0 kazanılan Denizlispor maçında attığı golün ardından rakip tribünlerin önüne koşmuş ve gol sevincini o bölgede yaşamıştı. Denizlispor taraftarları da bu sevince büyük tepki göstermişti. Başkan Özkan, "Yaptığı büyük terbiyesizlik!.. Tecrübeli bir oyuncu yapsaydı, bugün biletini keserdim" dedi. FUTBOL EFSANESİ RONALDO VALLADOLİD'İN YENİ PATRONU
Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldo, Enes Ünal
'ın da formasını giydiği La Liga
ekiplerinden Real Valladolid'in patronu oldu. Futbolda elde ettiği tecrübelerinin kendisini bir kulüp sahibi olmaya hazırladığını kaydeden Ronaldo, "Rekabet edebilecek en iyi takımı kurmak istiyoruz ve yönetimde şeffaf olacağız. Herkesin bu kulübü inşa etmeye yardımcı olmasını istiyorum" dedi. İspanya basını, Ronaldo'nun kulübün yüzde 51'lik hissesini 30 milyon Euro'ya aldığını yazdı. BURSA'DAN AKILLI KONTRAT
Sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da golü atan yeni transfer Diafra Sakho'nun transferindeki detay dikkat çekiyor. Kariyerinde sık sık yaşadığı sakatlık problemleriyle gündeme gelen Sakho için yönetim ilginç bir önlem aldı. Fransız kulübü Rennes ile kiralama sözleşmesinde ciddi bir tedbir aldı. 28 yaşındaki Senegalli oyuncunun 1 ay ve daha uzun sürecek sakatlıklarında maaşını Rennes kulübü ödeyecek.