Hayalet adamlar

Çıktığı son altı resmi maçta (Bursaspor
(d), Partizan, Antalya
, Partizan (d), Erzurum (d) ve Lask (d)) sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş
, bu karşılaşmalarda oyun üstünlüğünü ele geçirmesine rağmen istediği skorları bir türlü alamadı. Beşiktaş'ın en çok eleştirildiği noktaların başında ise çok sayıda orta ve pas denemesine rağmen sonuca gidememesi oldu. Siyahbeyazlılar, Avrupa dahil son beş maçında 178 orta, 2214 isabetli pas yaptı ve topla 3940 kez topla buluştu. Beşiktaş, bu rakamların aksine santrforlarını topla buluşturmakta zorlandı. SADECE 32 KEZ TOPA DOKUNABİLDİLER
Son dört maçta 570 dakika sahada kalan Negredo ve Larin toplamda 174, ceza sahası içinde ise sadece 32 kez topa dokunabildi.
Siyah-beyazlı takım 3940 kez topla buluşmasına rağmen santrforlarını pozisyona sokamadı. CANER VE GÖKHAN'DA YIRTIK VAR
BEŞIKTAŞ, Bursaspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada; Gökhan Gönül'ün sağ omuzunda kısmi yırtık, zedelenme ve kemik ödemi, Caner Erkin'in ise sol uyluk arka adale kas zarında yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtildi.
İki yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı konusunda bilgi verilmedi.