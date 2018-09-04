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İlk 4 haftanın "en yerlisi"

Spor Toto 'in ilk 4 haftasında ilk 11'inde en fazla yerli futbolcuya şans tanıdı. Yeşil-beyazlı ekip, maç başına ilk 11'inin yüzde 65'ini yerli futbolculardan oluşturdu. , , ve , 4 haftalık periyotta ilk 11'lerinde ağırlıklı olarak yabancı oyuncuları tercih etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 12:58
İlk 4 haftanın en yerlisi Bursaspor

Spor Toto 'in ilk 4 haftasında ilk 11'inde en fazla yerli futbolcuya şans tanıdı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk 4 haftası tamamlanırken, takımların ilk 11'lerindeki yerli ve yabancı oyuncu sayıları dikkati çekiyor.

Ligde ilk haftada 79, ikinci haftada 86, üçüncü haftada 91 ve dördüncü haftada ise 82 yerli oyuncu, ilk 11'de görev yapma şansı buldu.

Süper Lig takımlarının geride kalan bölümde ilk 11'lerinin yüzde 42'sini yerli futbolcular oluşturdu.

ZİRVEDE BURSASPOR VAR

Bursaspor, Süper Lig'de ilk 11'inde yerli futbolcuya en fazla şans tanıyan takım konumunda bulunuyor.

Maç başına ilk 11'inin yüzde 65'ini yerli futbolculardan oluşturan yeşil-beyazlı ekip, bu alanda zirveye çıktı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda karşısında sahaya 7 yerli oyuncuyla çıkan Bursaspor, ikinci haftada sahasında ve üçüncü haftada dış sahada 'a karşı 8'er, dördüncü haftada ise evinde 'a karşı 6 yerli futbolcusunu sahaya sürdü.

Bursaspor, Fenerbahçe karşısında 2-1 mağlup olurken, diğer 3 maçta ise berabere kaldı.

"DÖRT BÜYÜKLER"İN TERCİHİ YABANCI FUTBOLCU

"Dört büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Beşiktaş, ve , 4 haftalık periyotta ilk 11'lerinde ağırlıklı olarak yabancı oyuncuları tercih etti.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe, maç başına ilk 11'inin yüzde 41'ini yerli oyunculardan oluştururken, bu oran Galatasaray'da yüzde 32, Trabzonspor'da yüzde 36, Beşiktaş'ta ise yüzde 39 oldu.

Ligdeki 18 takımın 4 haftalık periyotta sahaya sürdüğü ilk 11'lerde yer alan yerli oyuncu ortalamaları şöyle:

TakımlarYerli oyuncu ortalamaları (Yüzde)
Bursaspor65
Büyükşehir Belediye Erzurumspor61
Akhisarspor57
Atiker Konyaspor50
Çaykur Rizespor48
Demir Grup Sivasspor48
Medipol Başakşehir43
Fenerbahçe41
Evkur Yeni Malatyaspor41
Beşiktaş39
Antalyaspor39
Göztepe39
Trabzonspor36
MKE Ankaragücü34
Kasımpaşa34
Galatasaray32
Kayserispor32
Aytemiz Alanyaspor30

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İlk 4 haftanın "en yerlisi" Bursaspor
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