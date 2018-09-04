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'den tranfer açıklaması: Ocak ayında neden olmasın

başkanı , katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. 'nın transfer sürecinden 'in satışına kadar pek çok konuya açıklık getiren Cengiz, devre arası transfer dönemi için de konuştu.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 23:19
Mustafa Cengiz'den tranfer açıklaması: Ocak ayında neden olmasın

Başkan , TRT Spor'a yaptığı açıklamada, başkanlık seçim süreci ile ilgili konuşarak başladı, "Bulunduğunuz nokta asla size yetmemeli. Başkanlığa adaylığımızı koyduğumda belki de şartlar öyle gelişti. Başkanlığı düşünmüyordum ama başka aday çıkmadı ve başkan oldum. Tepki oyları bana tercih oyları olarak döndü. Son aldığımız oyların yüzde 80'i tercih oylarıydı. Ben mücadelemi bırakmam. Eleştiriler de olabilir ama ben asla siperi terk etmem. Genel Kurul ve taraftar bırak derse ancak o zaman siperden çekilirim" dedi.

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Mustafa Cengiz'den tranfer açıklaması: Ocak ayında neden olmasın
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