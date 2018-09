SABAH Serbest Kürsü: Comolli Cocu’ya baskı yapıyor

LEVENT TÜZEMEN

Kayserispor maçında Reyes'i 11'de oynatma kararını Cocu'nun verdiğine inanmıyorum. Bu tercih Comolli'nin bir baskısıdır



GÜRCAN BİLGİÇ

F.Bahçe zamanla düzelir diyemiyoruz. Başkan Koç'a düşen Cocu'ya 'Neden?' sorusunu sormak ve alacağı cevaba göre karar vermek



MURAT ÖZBOSTAN

Cocu'nun söylemlerine bakıyorum, F.Bahçe değil de alelade bir takımı çalıştırıyor gibi. Böyle devam ederse Ocak ayını göremez



MURAT ÖZBOSTAN: Bu kadar çabuk bir teknik direktör değişikliği doğru olmaz. Fakat Cocu'nun söylemlerine bakıyorum, Fenerbahçe değil de alelade bir takımı çalıştırıyor gibi. Sürekli bahaneleri var. Ağzından şampiyonluk adına hiçbir şey çıkmıyor. Birinin onu karşısına alıp, "Burası Fenerbahçe, şanlı bir tarihi var. Maç sonu demeçlerinde dikkatli ol" demeli. Siz bu sene şampiyonluk hedefi belirlemiyorsanız diğer söylemlerin bir önemi yok. Cocu bu yenilgilere devam ederse ilk yarının sonunu göremez.



GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe'nin problemi sistem veya takım iskeleti konusunda yaşanan belirsizlik. Cocu, her gelen yeni transfere kurtarıcı gözüyle bakıyor. Ortalıkta ne yapacaklarını bilmeden oynayan, sadece kendi birikimleriyle bir şeyler yapmaya çalışan bir takım var. Sahada bir plan görsek diyeceğiz ki; 'Zamanla düzelir' ya da 'Bu oyuncular bunu yapamıyor'. Böyle bir şey de yok. Başkan Ali Koç'a düşen Cocu'ya 'Neden?' sorusunu sormak ve alacağı cevaba göre karar vermek.



LEVENT TÜZEMEN: Transferleri Cocu mu yaptı yoksa Comolli mi? Kayseri maçındaki Reyes tercihi üzerinden yorum yaparsak oynatma kararını Cocu'nun verdiğine inanmıyorum. Hollandalı hoca özgür iradesiyle karar verseydi Mehmet Topal'ı tercih ederdi. Taraftara şirin görünmek için Reyes tercihi Comolli'nin bir baskısıdır. Milli maç aralığından sonra F.Bahçe yönetimi, Cocu'ya elindeki kadroyu kullanma özgürlüğünü tanımalıdır. Eğer Cocu kadro istikrarını yakalayamaz ve F.Bahçe puan kayıpları yaşamaya devam ederse yollar ayrılmalı. Cocu'nun oyuncu seçimlerinde kafaca rahat olduğuna inanmıyorum.



FATURA GÜNEŞ'E ÇIKARILAMAZ

LEVENT TÜZEMEN: Şenol Güneş çok gergin. Beşiktaş'ta oyuncu transfer tercihlerini sürekli yönetim yapıyor. Şenol hoca, Harun'u istemişti, yönetim Karius'u aldı. Şenol hoca, Burak'ı ısrarla istedi, yönetim almadı. Ljajic transferinin de bir yönetim tercihi olduğunu düşünüyorum.

Şenol hoca genelde kadro tercihini oluştururken alıştığı oyuncuları seçiyor. Hocanın kafasının rahat olmaması ve ekranlara yansıyan gergin hali hem doğru karar vermesini engelliyor hem de Beşiktaş'ın alıştığımız oyununa olumsuz etki yapıyor.



MURAT ÖZBOSTAN: Karşılaşma neredeyse bitmiş, 1-0'a bağlanmış, maçta pozisyon yok. Bir uzun top oluyor, Adriano bölgesinde değil. Yusuf Erdoğan'ın Mbappe'ymişçesine çabası iyi güzel ama zar zor içeri çevirdiği topa Pepe ve Vida müdahale edemiyor.

Müdahale edemediği gibi daha 48 saat önce ilk kez Türkiye'ye gelmiş oyuncuya rahat gol vuruşu yaptırıyor, bozamıyor. Bana göre, burada sorumluluğu Şenol hocanın değil, ilk önce oyuncuların alması lazım. Onların formsuzluğunun faturasını tek başına Şenol Güneş ödememeli. Elbette Şenol hocanın da yaptığı hatalar vardır ama neredeyse zorla gol yiyen siyah-beyazlı oyuncuları unutmak bu noktada adaletli olmaz.



?GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın oyun kalitesi, sorunlu değil. Antalya'ya yenildiler ama farkı kaçırdılar.

Bursa'da da 85'te bir hata golü yediler. İki maçı da kazanabilirlerdi.

Birçok kişi alınan beraberliği Ljajic'in oynatılmamasına bağladı ama Şenol hoca, ilk geldiğinde Negredo'yu da oynatmadı, Gomez'i de Quaresma'yı da. Eğer takımın bir prensibi varsa yeni transferin takım içinde kendisine nasıl bir alan açacağı ya da mevcutlardan daha iyi olduğunu göstereceği zaman beklenir. Eğer sistemde veya oyunda bir problem yoksa bu puan kayıpları aşılır.

Beşiktaş şu anda şampiyon gibi oynayan tek takım.



10 TAKIMIN SANTRFORU EREN'DEN İYİ

TÜZEMEN: Eren'in fiziksel performansı ve kabiliyeti sınırlı. G.Saray, almadığı santrforun sıkıntısını Ocak'a kadar çeker

ÖZBOSTAN: Gomis gibi ligde 29 gol atmış bir oyuncuyu alelacele yollarsanız alternatifini o gün uçaktan indirmelisiniz



LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'da her bölge arasında bir rekabet var. Sadece atanla-tutan bölgesinde böyle bir durum yok. Yani Muslera da Eren de rakipsiz.

Bu iki oyuncunun profesyonellik anlayışları erozyona uğramadığı takdirde G.Saray'a hizmetleri olacaktır.

Ancak Eren'in fiziksel performansı ve teknik kabiliyeti sınırlı. G.Saray, almadığı santrforun sıkıntılarını Ocak'a kadar çekecek. Terim, sistemi değiştirip milli takımda ve sezon başındaki hazırlık maçlarında denediği 4-6-0 modelini Ocak ayına kadar rakibin gücüne göre uygulayabilir.

Onyekuru, Sinan Gümüş hatta Muğdat devşirme santrforluk yapabilir.



TÜM SORUMLULUK FATİH HOCADA

GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzon'da yenilen 4 golün forvetle ne alakası var? Forvetin yoksa gol atamazsın. Santrforun iyi değil diye yenilen 4 golü kimse açıklayamaz. G.Saray takım olarak 3'te 3 yapınca kibir dağları yarattı. Trabzon maçında da rakibi küçümsediler ve bunun bedelini ağır ödediler. Fatih hoca, kadro kalitesini önce mücadele etmeye odaklamak zorunda. Çünkü bu bulaşıcı bir durumdur. Bir bakarsın en iyi oyuncun, eli belindeki arkadaşına, eli belinde bakmaya başlar. Elbette tek santrfor ile sezon bitmez.

Aynı problemleri geçen sene F.Bahçe de yaşadı.

Teknik adamın hüneri bu yokluklar içinde çözüm bulmaktan geçer. Artık bütün sorumluluk Fatih hocanın omuzlarında.



MURAT ÖZBOSTAN: Zararı zaten ortada… Siz Gomis gibi geçen sezon Süper Lig'de 29 gol atmış bir oyuncuyu plansız-programsız şekilde alelacele yollarsanız alternatifini o gün uçaktan indirmelisiniz. Bunu yapamadınız, gittiğiniz isimleri ikna edemediniz. Fatih Terim'in Trabzonspor maçı sonrası söylemi çok manidardı ve muhatabı direkt yönetimdi:

"Transfer ağızla yapılmaz." Galatasaray Gomis'i arar, bunun da sıkıntısını yaşar. Ligdeki en az 10 takımın birinci santrforu Eren'den iyi. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kura çekmiş, fırsat yakalamış bir Galatasaray'ın gündemi bu olmamalıydı.



TRABZONSPOR ÖZGÜVEN KAZANDI

ÖZBOSTAN: Trabzonspor'un hiç de fena bir kadrosu yok. Önemli yıldızları var. Sosa'nın orta sahaya geçip Yusuf Yazıcı'nın da sağ kanat yerine geçen sene oynadığı forvet arkasında oynaması çok şey katmış gibi. Önemli olan Trabzon'un bu anlayışını ve formunu önümüzdeki maçlara taşıyabilmesi.

TÜZEMEN: Trabzon'da sadece G.Saraylı oyuncular değil kulübe de düşünce anlamında fırtınaya yakalandı.

Son iki sezonda Trabzon'daki maçlarda G.Saray'a karşı alınan galibiyette büyük payı olan Yusuf Yazıcı'ya yine bir önlem almamak büyük hataydı.

Ayrıca G.Saray'ın yediği 3 gol de Mariano'nun bölgesinden geldi. Linnes'in çabukluğu Nwakaeme'nin at koşturmasına izin vermezdi.

Trabzon golü erken bulduktan sonra akıllı oynadı, orta sahayı kalabalık tuttu, hatlar arasını açmayarak G.Saray'a alan vermedi ve kazandı.



GİZLİ KAHRAMAN SOSA

BİLGİÇ: Erken gelen gol ve rakibin 60 dakika 10 kişi oynaması ekmeklerine yağ sürdü. Maçın kritik oyuncusu skoru yaratan Nwakaeme gibi görünse de bence Sosa'nın müthiş bir önlibero performansı oldu. Karaman, hem rakibi iyi analiz edip hem de takımını maça iyi hazırlamış. 90 dakikayı pozisyon vermeden tamamladılar. Bu galibiyet müthiş bir kredi olacak, özgüven getirecek ve sonraki maçlarda daha riskli ve önde oynamalarını sağlayacak.



KASIMPAŞA BOŞUNA ZİRVEDE DEĞİL

TÜZEMEN: Kasımpaşa tam bir antrenör takımı oldu. Kemal Özdeş ve öğrencileri aynı dili konuşuyorlar. Bu başarının altında oyuncuların düşük maliyetlerinin yanı sıra başarıya aç olmaları yatıyor. Ayrıca yönetim futbolcuların alacaklarını zamanında ödüyor.

Bu da huzuru sağlıyor. Kemal hoca, rakipleri mükemmel analiz ettiği gibi kadrodaki oyuncular, zaman zaman değişse bile asla kompakt futbol anlayışından geri adım atmıyor. Bu sisteme uyacak oyuncuları transfer etmeye özen gösteriyor.



KISITLI İMKANLARA RAĞMEN...

BİLGİÇ: Aykut Kocaman ile gündeme gelen 'doğru oyun' formatını Kemal Özdeş takımına müthiş uygulatıyor.

Rakibin sınırlarını iyi analiz edip kilitliyorlar. Sonrasında ise puanı getirecek gol için pusuya yatıyorlar.

Oyun kalitesi olarak belki de ligin en seyredilmeyecek takımı Kasımpaşa.

Fakat öyle mücadeleci ve istekliler ki ellerindeki kısıtlı imkanları efektif kullanmayı da başarıyorlar. Özdeş ve ekibini tebrik ederiz. Sanıyorum haftalar geçtikçe daha önde ve baskılı bir oyun düzeni de sergileyeceklerdir.



ÖZBOSTAN: Kasımpaşa'da istikrarın en önemli ayağı hoca Kemal Özdeş… Her gelenden verim almasını biliyor.

Ayrıca kulübün neredeyse tam isabetle yaptığı yabancı transferleri alkışı hak ediyor. Trezeguet ve Diagne bu ligde her takımda süre alabilecek isimler.

Çok uzun süre liderlikte kalamayabilirler ama boşu boşuna zirvede değiller.