Son dakika: Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona eriyor

Çaykur Rizespor yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı. 44 yaşındaki çalıştırıcıdan istifasını isteyen Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alınan kötü sonuçlar üzerine kulübün önünün açılması adına bugün hocamızla bir araya geldik. Kendisine görev değişikliğinin kulübün yararına olacağını ilettik. Yarın kendisi bize dönüş yapacak ve biz de bunun üzerine resmi bir açıklama yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüp tarafından resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ligin ilk 4 haftasının ardından gelinen noktada Çaykur Rizespor Kulübünün önünü açmak için bir değişime ihtiyaç duyulduğu kesindir. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu bu değişim için tüm hususları dikkate alarak çalışma başlatmış bulunmaktadır. Bu bağlamda Teknik Direktörümüz Sayın İbrahim Üzülmez ile ilk görüşme bugün gerçekleştirilmiş olup Salı günü bir görüşme daha yapılacaktır.

4 maç sonucunda 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor 10 puan kaybetmiş ve tüm spor camiası kaybedilen puanların şaşkınlığı dillendirmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Kemal Yardımcı'nın kaliteli bir ekip oluşturulması amacıyla sarf ettiği büyük çabanın neticeye yansımamış olması büyük taraftarımız gibi yönetim kurulunda da derin bir üzüntü oluşturmuş ve kötü gidişatın sonlandırılması için değişim kararı alınmıştır. Taraftarımız emin olsun ki gerekli tüm değişim ve tedbirleri uygulamakta gecikilmeyecektir."

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'un başına getirilen Üzülmez yönetimindeki Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonu 69 puanla Spor Toto Süper Lig'de lider olarak tamamlayıp Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Bu sezona 3-2'lik Kasımpaşa mağlubiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor, üst üste aldığı Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliklerinin ardındAntalyalyaspor karşısında da 2-1 mağlup oldu ve geride kalan 4 haftada 3 puanla tanışamadı. Bunun üzerine Çaykur Rizespor yönetimi 44 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Çaykur Rizespor ile başlayan Üzülmez, takip eden süreçte Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'u çalıştırdıktan sonra 2017'nin Ekim ayında bir kez daha Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varmıştı.