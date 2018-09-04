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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız hazırlık mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bilgiye göre maçın hakemi de belli oldu. Peki - Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 4.9.2018 14:43
Türkiye - Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA'nın internet sitesinde yer alana bilgilendirmeye göre 7 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Trabzon'daki Medical Park'ta oynanacak maçta Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ile Paulo Soares üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Bruno Rodrigues'in yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri Tiago Martins ile Joao Pinheiro olacak.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Grubu ilk haftasında Medical Park Stadyumu'nda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 21:'5'te başlayacak. Yayın kanalı belli olduğu an buradan öğrenebilirsiniz.

HAZIRLIKLARA BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Grubu ilk haftasında 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenmanla başladı.

Teknik direktör Mircea Lucescu nezaretinde saat 18.45'te başlayan idmanda ısınma hareketlerini takiben dar alan ve yarı sahada pas oyunları yapıldı. Çalışmalar çift kale maçla tamamlandı.

Maçta kısa süreli sakatlık geçiren Mehmet Topal yapılan tedavinin ardından mücadeleye devam etti. Dün lig maçı oynayan futbolcular Oğuzhan Özyakup, Tarkan Serbest, Mahmut Tekdemir, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan ve Mert Müldür takımdan ayrı ısınma hareketleri gerçekleştirdi ve antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürdüler. Takımda sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram, Gökhan Gönül ve istirahatte olan Sinan Bolat çalışmada yer almadı. Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kaleciler Serkan Kırıntılı ve Gökhan Akkan ise kaleci antrenörü Alper Boğuşlu nezaretinde çalışmalarını sürdürdü.

Milliler bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.30 yapacağı çalışmayla Rusya maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Türkiye - Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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