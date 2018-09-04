UEFA Uluslar Ligi nedir?

UEFA Uluslar Ligi, Milli Takımlar düzeyinde düzenlenen hazırlık maçlarının düzenli bir yapıya kavuşması için gerçekleştirilecek. Formatın uygulanması için alınan ilk karar 4 Aralık 2014 tarihinde onaylandı ve 55 milli takımın katılımıyla düzenlenecek olan UEFA Uluslar Ligi'nin 12, 15 ve 16'şar takımdan dört lige ayrılmasına karar verildi.

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.