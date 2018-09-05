Dinamo Zagreb - Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.
20 Eylül Perşembe günü Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı saat 22.00'da başlayacak.
Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 20 Eylül'de deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk olacak olan Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim'de Spartak Trnava'yı ağırlayacak.
25 Ekim'de Anderlecht ike deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, 8 Kasım'da sahasında Belçika temsilcisini ağırlayacak.
29 Kasım'da sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek olan Fenerbahçe, grup etabını 13 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçıyla tamamlayacak.