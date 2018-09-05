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- maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde çekilen kuraların ardından tüm gruplardaki ilk maçlar ve tarihler belli oldu. Bu sezon ülkemizi temsil edecek olan sarı lacivertli takım ilk mücadelesinde Hırvatistan deplasmanına konuk olacak. maçı ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Peki Dinamo Zagreb Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 5.9.2018 11:14
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek temsilcimiz , ilk maçında Hırvatistan temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

20 Eylül Perşembe günü Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı saat 22.00'da başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 20 Eylül'de deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk olacak olan Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim'de Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

25 Ekim'de Anderlecht ike deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, 8 Kasım'da sahasında Belçika temsilcisini ağırlayacak.

29 Kasım'da sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek olan Fenerbahçe, grup etabını 13 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçıyla tamamlayacak.

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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
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