Futsalcılar sahaya!

Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) ile Futbolcular Birliği arasında süren anlaşmazlık, Slovakya ve Galler'le oynanacak milli maçlar öncesinde ülkede krize neden oldu. Reklam, imaj ve sponsporluk anlaşmalarını içeren ticari haklarla ilgili görüşmelerin tıkanması üzerine oyuncular takımı terk ederken federasyon alt liglerden oyunculara milli takım çağrısı yapacak. Danimarka'nın Slovakya maçına düşük profilli bir Milli Takım ile çıkması bekleniyor. Federasyon alt liglerden oyunculara milli takım çağrısı yaptı ancak şu ana kadar çağrıya olumlu yanıt verdiğini açıklayan tek oyuncu 2. Lig'de 6 maçta 5 gol atan Avarta'lı Christian Offenberg... Danimarka'nın Slovakya maçında kadroyu tamamlayabilmek için futsal milli takımı oyuncularıyla sahaya çıkacak. Bilindiği gibi futsal, 5'er kişiden oluşan takımlarla salonda oynanan bir oyun...

UĞUR KARAKULLUKÇU DİYOR Kİ;

Futbolcuların birlik olup haklarını savunması oldukça güzel ve doğru bir hareket ancak eninde sonunda ticari haklardan söz ediyoruz. Bunun sahaya, hele ki bir milli maça yansımadan çözülebilmesi gerekiyordu. Elbette bunda sadece futbolcular değil, federasyon da sorumlu. Ne olursa olsun, sonuçta bu Danimarkalıların kararı ve bize de unutulmaz bir maçın kapısını aralıyorlar. 1992 yılında tatilden çağrılıp Yugoslavya'nın yerine geldikleri ve şampiyon oldukları bir Avrupa Şampiyonası izletmişlerdi. Belki futsalcılar Slovakya'ya diş geçirir, belli olmaz!