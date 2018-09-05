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: Bu riski iki Türk kulübü daha göze alamadı

başkanı , katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. 'nın transferinden 'in satışına kadar pek çok konuya açıklık getiren Cengiz, 'nin transferinden vazgeçme sürecine ilişkin olarak da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 05:01 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 05:07
Mustafa Cengiz: Bu riski iki Türk kulübü daha göze alamadı

Başkan , TRT Spor'a yaptığı açıklamada, başkanlık seçim süreci ile ilgili konuşarak başladı, "Bulunduğunuz nokta asla size yetmemeli. Başkanlığa adaylığımızı koyduğumda belki de şartlar öyle gelişti. Başkanlığı düşünmüyordum ama başka aday çıkmadı ve başkan oldum. Tepki oyları bana tercih oyları olarak döndü. Son aldığımız oyların yüzde 80'i tercih oylarıydı. Ben mücadelemi bırakmam. Eleştiriler de olabilir ama ben asla siperi terk etmem. Genel Kurul ve taraftar bırak derse ancak o zaman siperden çekilirim." dedi.

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Mustafa Cengiz: Bu riski iki Türk kulübü daha göze alamadı
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