Trabzon'da milli maç heyecanı

Türkiye ile Rusya arasında 7 Eylül'de oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçıyla Trabzon, 2 bin 767 gün sonra A Milli Futbol Takımı'nın bir karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Trabzon'da en son 9 Şubat 2011'de hazırlık maçında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Güney Kore ile karşılaşarak 0-0 berabere kalan ay-yıldızlılar, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda ilk müsabakasına çıkacak.

Milli takım, 4 Eylül 2004'te de Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Gürcistan ile karşılaşmış ve rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un uzun bir aradan sonra milli maç organizasyonunun ev sahipliğini üstlenecek olmasının heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Ay-yıldızlı takımı ilk defa yeni statlarında ağırlayacaklarını ifade eden Hacısalihoğlu, "Bunun için çok heyecanlıyız. Şenol Güneş Spor Kompleksi, ilk kez milli bir maça ev sahipliği yapacak. Her türlü hazırlığımızı yaptık. Trabzon şehrinin futbolu bilen insanları, milli takımımızı geçmişte olduğu gibi bu maçta da yalnız bırakmayacaktır. Coşkulu taraftarımızla güzel bir atmosfer oluşturarak milli takımımızı destekleyeceğiz." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un oynadığı karşılaşmalarda bazen arzu etmedikleri şeylerle karşılaştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bazen insanların yanlışları olabilir ama bunları asla gereksiz ve sonradan zarar verecek tepkiye dönüştürmemek lazım. Milli takım bütün Türkiye'nin milli takımıdır. Zaman zaman bizim çok gönlümüze oturan kadrolar oluşsa da bazen bizi kızdıran icraatlar olsa da bu takım, ülkemizin milli takımıdır. Bizim sonuna kadar destek vermemiz lazım. Hepimiz, milli takım ile gurur duymalıyız."

"Trabzon, Karadeniz halkı milliyetçilikte öncüdür." diyen Hacısalihoğlu, "Milli takımımızı gönülden destekleyeceğiz. Bu konuyla ilgili gerekli coşkuyu göstereceğiz. İnanıyorum ki Trabzon halkı, desteğiyle Trabzon'un ne kadar doğru bir tercih olduğunu hem federasyona hem de tüm Türkiye'ye gösterecektir." ifadelerini kullandı.