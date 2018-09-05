Tudor'un yeni takımı belli oluyor

Igor Tudor'un futbolculuk döneminde Hırvatistan'da uzun yıllar formasını giydiği Hajduk Split'te görev değişikliği yaklaşıyor.

Sporx'in Hırvat basınından derlediği habere göre, bu sezon ligde oynadığı 6 maçta henüz galibiyet alamayn ve sadece 4 puanı bulunan Hajduk Split'te yönetimin Tudor'a sıcak baktığı belirtildi. Hajduk Split Yönetimi, şu anki teknik direktör Zeljko Kopic'e son bir şans daha verirken, Hajduk'un ligde oynayacağı Rudes maçında galibiyet alamaması halinde değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.