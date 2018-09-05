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Tudor'un yeni takımı belli oluyor

Hırvatistan Ligi'nde oynadığı 6 maçta da galibiyet alamayan 'te, sesleri yükseliyor

Giriş Tarihi: 5.9.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 16:36
Tudor'un yeni takımı belli oluyor

Igor Tudor'un futbolculuk döneminde Hırvatistan'da uzun yıllar formasını giydiği Hajduk Split'te görev değişikliği yaklaşıyor.

Sporx'in Hırvat basınından derlediği habere göre, bu sezon ligde oynadığı 6 maçta henüz galibiyet alamayn ve sadece 4 puanı bulunan 'te yönetimin Tudor'a sıcak baktığı belirtildi. Hajduk Split Yönetimi, şu anki teknik direktör Zeljko Kopic'e son bir şans daha verirken, Hajduk'un ligde oynayacağı Rudes maçında galibiyet alamaması halinde değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.

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Tudor'un yeni takımı belli oluyor
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