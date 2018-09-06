Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida, milli maçta sakatlandı

'ın Hırvat oyuncusu , milli maçta sakatlandı

'ın Hırvat oyuncusu , Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçında sakatlandı. 29 yaşındaki oyuncu, sahadan sedye ile çıkarıldı ve 35. dakikada yerine Tin Jedvaj oyuna girdi.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 22:54 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 23:11
Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida, milli maçta sakatlandı

Hırvatistan ile Portekiz arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında 'a kötü haber geldi. Siyah beyazlı ekibin 29 yşaındaki oyuncusu , ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyun alanını sedye ile terk etti.

Portekiz 32. dakikada Pepe'nin attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Bu golün hemen ardından gelişen bir Portekiz hücumunda kayarak yaptığı müdahale sonrasında kaleci Lovre Kalinic'in koluna basması sonrası büyük bir acıyla yerde kalan Vida, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın oyuna devam edemedi ve sedye ile saha dışına çıkarıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Vida'nın sağlık durumuna ilişkin detaylar henüz belli olmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida, milli maçta sakatlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN