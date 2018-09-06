Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida, milli maçta sakatlandı

Hırvatistan ile Portekiz arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah beyazlı ekibin 29 yşaındaki oyuncusu Domagoj Vida, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyun alanını sedye ile terk etti.

Portekiz 32. dakikada Pepe'nin attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Bu golün hemen ardından gelişen bir Portekiz hücumunda kayarak yaptığı müdahale sonrasında kaleci Lovre Kalinic'in koluna basması sonrası büyük bir acıyla yerde kalan Vida, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın oyuna devam edemedi ve sedye ile saha dışına çıkarıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Vida'nın sağlık durumuna ilişkin detaylar henüz belli olmadı.