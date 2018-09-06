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, maçına hazırlanıyor

, 'in 5. haftasında sahasında Evkur ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 13:16 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 13:19
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör 'in yardımcıları yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlıların, ısınma hareketlerinin ardından denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durduğu kaydedildi.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, , Cyle Larin, Domagoj Vida, , , , Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu'nun katılmadığı aktarıldı.

, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
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