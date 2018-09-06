Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlıların, ısınma hareketlerinin ardından denge ve kuvvet çalışmaları üzerinde durduğu kaydedildi.
Antrenmana milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu'nun katılmadığı aktarıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.