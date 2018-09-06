Caner Cavlan: "Milli davet gelirse kararım Ay-Yıldızlı formadan yana olur"

Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden FC Emmen, Bundesliga ekiplerinden SV Werder Bremen ile özel maçta karşı karşıya geldi. FC Emmen'in 2-1 galip geldiği maçın ardından Türk asıllı Hollandalı futbolcu Caner Cavlan açıklamalarda bulundu. Werder Bremen takımında forma giyen Nuri Şahin'e karşı oynamanın büyük onur olduğunu dile getiren Caner Cavlan, "Nuri ağabey üst düzey bir oyuncu" dedi.

FC Emmen kadrosuna yeni dahil olan Cavlan, "Yeni geldiğim için, hedeflerim var. Takım bu sezon ligde kalır, performansım da üst düzey olur diye düşünüyorum. Zor bir sezon olacak ama takım arkadaşlarıma da kendime de inanıyorum. Takımda atmosfer iyi, ligin yeni ekibiyiz, dört maçta dört puan toplayabildik. İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Futbola Hollanda'da başlayan ve daha sonra Şanlıurfaspor ile Boluspor'da da forma giyen Caner Cavlan, A Milli Takım ile ilgili olarak, "Henüz milli forma için herhangi bir davet almadım, bunun içinde bir görüşmem olmadı. Türkiye Milli Takımı için teklif gelmesi halinde, kararım %100 Ay-Yıldızlı formadan yana olur" şeklinde konuştu.

"NURİ AĞABEY'E KARŞI OYNAMAK BÜYÜK ONUR"

Borussia Dortmund'dan SV Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin'e karşı özel maçta forma giyen Caner Cavlan, "Nuri ağabey, üst düzey bir oyuncu, O'na karşı oynamak benim için büyük bir onur. Maçın ardından formasını almak istedim, ama başkası için söz verdiğini söyledi. O'na karşı oynamak çok güzeldi. Yeni takımıyla yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.