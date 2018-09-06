Demirören: "Özlenen Milli Takım yolda"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup mücadelesinde Rusya ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesi hazırlanan maç kitapçığında açıklamaları yer alan TFF Başkanı Demirören, "Değerli futbolseverler; Köklü kültürüyle futbol tarihimizde ayrı bir yeri olan Trabzon'da 7.5 yıllık aradan sonra millî maç oynamanın gururunu yaşıyoruz. A Milli Takımımız, ülkemizin en modern stadyumlarından Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yeni bir yolculuğa çıkıyor. UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi maçlarımıza, UEFA EURO 2024 ev sahipliği aday şehirlerimizden Trabzon'da ve dost ülke Rusya karşısında başlamak ayrı bir anlam taşıyor. Teknik direktörümüz Mircea Lucescu yönetiminde belirlediğimiz yeni hedeflere ulaşmak için bu maçta Trabzonlu futbolseverlerin eşsiz desteğine çok ihtiyacımız olacak. Eminim ki tribünlerimizde emsalsiz bir birlik ve beraberlik örneği sergileyeceğiz, millî ruhumuzun gücünü bir kez daha bütün dünyaya göstereceğiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize, başarının altın anahtarı olan sabrın gösterileceğinden ise hiç kuşkumuz yok. Onların enerjisi ve tecrübeli oyuncularımızın katkısıyla son maçlarımızda özlenen Millî Takım'ın yolda olduğunu gördük. Gurur duyacağımız başarıların ilk halkasına Rusya önünde imza atacağımıza, bu yolun sonunda EURO 2020'ye katılacağımıza inancımız tam. Bu maç vesilesiyle ülkemizde bulunan Rusya Futbol Federasyonu delegasyonu, teknik heyet ve futbolcularına Türkiye'ye hoş geldiniz diyor, kendilerini ağırlamaktan dolayı onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm futbolseverleri ay-yıldızla buluşmaya davet ediyor, keyifli bir maç akşamı diliyorum" dedi.