Transferde tarihi Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin maliyeti...

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması nedeniyle oyuncu alımsatımında ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'ı geride kalan transfer döneminde 'ezeli rekabet' fazlaca etkiledi! Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'in son olarak yaptığı "Nagatomo'da 4.5 milyon Euro rakibimizin teklifi olduğunu söylediler" açıklamasının perde arkasında yatanları SABAH aralıyor… Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray ayrıca Nagatomo ve Badou Ndiaye transferlerinde sarı-lacivertli ezeli rakibini saf dışı bıraktı. Emre gibi Nagatomo ve Ndiaye de tercihlerini Aslan'dan yana kullandı. Ancak Fenerbahçe devreye girdiği için Galatasaray'ın kasasından bu üç oyuncunun kulüplerine ekstra 2.5 milyon Euro çıktı.

EMRE'YE 1 MİLYON, NAGATOMO'YA 500 BİN EURO

EMRE Akbaba için son teklifini 3 milyon Euro olarak yapan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor'un Fenerbahçe ile anlaşmaya hazırlanması üzerine 4 milyon Euro'ya çıktı. Nagatomo için belirlenen 2 milyon Euro'yu 2.5 milyon Euro bonservis şeklinde revize eden sarı-kırmızılı kulüp, Ndiaye'yi bedavaya kiralamayı planlıyordu. Ancak Comolli'nin Stoke ile görüştüğü ortaya çıktı ve Galatasaray, Ndiaye'yi 750 bin Euro kiralama bedeli+250 bin Euro başarı bonusu ile kadrosuna kattı.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

EMRE Akbaba için Alanyaspor'un istediği rakam 7 milyon Euro idi. Biz 2.5 milyon Euro teklif ettik. Hasan Başkan bu teklife bozuldu. Sonra 3 milyon Euro'ya kadar çıktık ama yine olmadı. Futbolcu, bizde olmak istediğini açık açık söyledi. Bu arada değerli rakibimiz (Fenerbahçe'yi kast ediyor), Nagatomo'da da olduğu gibi devreye girdi. Aynı rakibin Nagatomo için 4.5 milyon Euro önerdiği söyleniyor, ama biz görmedik. Taraftar çok istedi Emre'yi. Taraftarın da isteği ile Emre'yi 4 milyon Euro bonservis karşılığında aldık.

BİR GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN

Cengiz'in çelişkisi!

Trabzonspor karşısında alınan ağır yenilgi ve gerçekleşmeyen santrfor transferinden sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ekrana çıkıp kendisine sorulan sorulara samimi cevaplar vermeye çalışmasını takdir ediyorum. Çünkü zor dönemlerde genelde alıştığımız başkan profilleri hep saklanırlar, konuşmak için bazı yöneticileri kullanırlar. Başkan Cengiz, kulübün UEFA ile yaptığı sözleşmeyi örnek gösterip, "Santrfor alınmaması konusunda suçlu benim" diyerek ciddi bir özgüven ortaya koydu. Bence iki konuda kendisiyle çelişen açıklamalar yaptı. Modeste transferi, Gomis'in menajeri Mendy tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ama bu konuda G.Saray yönetimi, Çin kulübü ile görüşüp oyuncunun iki ayrı sözleşmesi olduğunu öğrenerek bu transferden vazgeçti. Araştırma yapılmadan Modeste ile sözleşme imzalansa G.Saray 20 milyon Euro gibi bir ücreti Çin kulübüne ödemek zorunda kalacaktı. Bu hassasiyeti gösteren G.Saray yönetiminin, Vagner Love konusunda sadece menajerinin "Bonservis bedeli ödemeyeceksiniz" sözüne kanıp transferi gerçekleştirmeye kalkması çok büyük zafiyettir. Oysa Galatasaray Başkanı, samimi olduğu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a bir telefon açıp "Love'ı kiralayabilir miyiz?" diye sorabilirdi. Beşiktaş Kulübü'nü yok sayarak sadece menajer ile iş birliği yapmaya çalışmak G.Saray yönetimine yakışmadı.

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