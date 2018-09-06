Halil Umut Meler'in yönettiği maçta kazanan Gürcistan

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında Gürcistan, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ilk karşılaşmasında, D Ligi 1. Grup'ta Kazakistan, Astana Arena'da Gürcistan'ı konuk etti.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Gürcistan, 69. dakikada Giorgi Chakvetadze ve 74. dakikada Sergei Maliy'nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.