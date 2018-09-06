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'in yönettiği maçta kazanan

Türk hakem 'in düdük çaldığı ilk maçında , konuk olduğu 'ı 2-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 19:20
Halil Umut Meler'in yönettiği maçta kazanan Gürcistan

'nin ilk maçında , deplasmanda 'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ilk karşılaşmasında, D Ligi 1. Grup'ta Kazakistan, Astana Arena'da Gürcistan'ı konuk etti.

Türk hakem 'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Gürcistan, 69. dakikada Giorgi Chakvetadze ve 74. dakikada Sergei Maliy'nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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Halil Umut Meler'in yönettiği maçta kazanan Gürcistan
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