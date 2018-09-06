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İşte 'nde ilk gün sonuçları

'nde ilk gün karşılaşmaları sona erdi. Günün merakla beklenen maçında Almanya, evinde Fransa ile 0-0 berabere kaldı. İşte günün tüm sonuçları.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 00:06 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 00:11
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde ilk gün sonuçları

'nde Almanya, konuk ettiği Fransa ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunda, ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Öne çıkan A Ligi 1. Grup karşılaşmasında, Almanya, son dünya şampiyonu Fransa'yı Allianz Arena'da konuk etti. Almanya ve Fransa, maç boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, 0-0 eşitlikle sone erdi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 66. dakikada Leon Goretzka'nın yerine oyuna dahil oldu. İlkay, önceki maçlarda olduğu gibi bir grup taraftar tarafından ıslıklarla protesto edildi.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk gününde sona eren karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup: Almanya-Fransa: 0-0

B Ligi

1. Grup: Çekya-Ukrayna: 1-2
4. Grup: Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 4-1

C Ligi:

3. Grup: Slovenya-Bulgaristan: 1-2
Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

D Ligi

1. Grup: Kazakistan-Gürcistan: 0-2
Letonya-Andorra: 0-0

4. Grup: Ermenistan-Lihtenştayn: 2-1

Cebelitarık-Makedonya: 0-2

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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde ilk gün sonuçları
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