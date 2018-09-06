Lucescu'dan üç aşamalı dönüşüm süreci

Milli takımın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Trabzon'da Rusya ile yapacağı karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda açıklamalarına yer verilen Rumen teknik adam, ay-yıldızlı ekipte dönüşüm sürecine devam ettiklerini aktardı.

"Gec¸mis¸te Tu¨rkiye, kapasitelerini tu¨mu¨yle kullanarak ulusal takıma hizmet eden harika bir oyuncu jenerasyonuna sahipti. Ancak bu oyuncular, yavas¸ yavas¸ kariyerlerinin sonuna yaklas¸ıyor." ifadelerini kullanan Lucescu, şunları kaydetti:

"Bizim gelecegˆi du¨s¸u¨nmemiz gerekiyor. EURO 2020, 2022 Du¨nya Kupası ve hatta EURO 2024'u¨ hesaba katarak üç as¸amalı bir do¨nu¨s¸u¨m su¨reci planladık. I·lk etapta, yeni bir oyuncu grubu olus¸turacagˆız. I·kinci olarak bu grubun tu¨mu¨yle bizim oyun felsefemizi anlamasını ve sahaya bunu yansıtmasını sagˆlayacagˆız. Son olarak da bas¸arılı sonuc¸lar almak ic¸in c¸aba go¨sterecegˆiz. Esas hedefimiz, EURO 2020 elemelerine tamamen oturmus¸ bir kadro ile bas¸lamak ve Uluslar Ligi de bu yolda bize yardımcı olacak. C¸ok sayıda farklı kulu¨pten oyuncuları milli takımda bir araya getirdigˆimizi; bu yu¨zden kadronun oturmasının ve oyuncuların sahada istedigˆimiz oyunu ortaya koymasının zaman alıcı bir su¨rec¸ oldugˆunu vurgulamak isterim."

UEFA Uluslar Ligi'nin yalnızca özel maç sayısını azaltma anlamı taşımadığını belirten Lucescu, "Bu turnuva aynı zamanda milli takımlara 2020 Avrupa S¸ampiyonası'na gidebilmek ic¸in alternatif bir yol sunuyor. Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer aldıgˆımız Rusya ve I·svec¸ son Du¨nya Kupası'nda bas¸arılı is¸lere imza attı. I·ki ekip de c¸eyrek finale kadar yu¨kseldi. Her iki ekip de oyuncularımız ic¸in gu¨c¸lu¨ birer rakip olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Dünya Kupası'ndan sonra kadrosunda değişime gittiğini, İsveç'in ise kadrosunu büyük oranda koruduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Uzun bir su¨redir milli mac¸ heyecanı yas¸amamıs¸ olan ve cos¸kusunu yıllardır go¨rdu¨gˆu¨m Trabzonlu futbolseverlerin milli takıma itici gu¨c¸ olmalarını bekliyorum. Her yeni bas¸langıc¸ yeni umutları da beraberinde getirir. Oyuncularımızın umudunu yu¨kseltecek en o¨nemli etken sizlerin verecegˆi kucaklayıcı destek olacaktır." şeklinde görüş belirtti.