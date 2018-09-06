Rusya Teknik Direktörü Cercesov: "Türkiye iyi bir takım"

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında yarın Trabzon'da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Rusya'nın teknik direktörü Stanislav Cercesov, hata yapanın kaybedeceği bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

Cercesov, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde ay-yıldızlı ekiple sık karşılaşmalarına ilişkin, Türkiye'ye gelmekten, organizasyonda aynı grupta bulunmaktan mutluluk duyduklarını, beraber maç yapmanın güzel bir şey olduğunu belirtti.

Türk Milli Takımı'nı yakından tanıdıklarını kaydeden Cercesov, ülkelerinde bu yaz düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda güzel derece yaparak buraya geldiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni bir turnuva başlıyor. Türkiye çok iyi bir takım. Bu stadın dolacağını, atmosferinin iyi olacağını düşünüyorum. Onlar da ellerinden geleni yapacak. Hata yapanın kaybedeceği maç olacak. Yarını bekleyip göreceğiz. Bizim için önemli olan Rus milli bayrağını daha yukarılara çıkarmak. O değerimizi, gururumuzu yine halka yaşatmak için yeni turnuvaya başlıyoruz. İyi derece almak için elimizden geleni yapacağız."

Rus teknik adam, takıma genç oyuncular kattığını ifade ederek, bu oyuncuları görmek açısından UEFA Uluslar Ligi'nin iyi olacağını bildirdi.

Cercesov, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu için de "Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Çok sevdiğim bir insan. Bu takımdan öğreneceğimiz çok şey var. Onların da bizden öğrenecekleri çok şey var. Yarın hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Yuri Gazinsky ise takım arkadaşlarıyla Dünya Kupası'nda aldıkları güzel sonuçların ardından buraya geldiklerini belirterek, "Daha yukarı çıkmak için Türkiye maçı bir başlangıç olacak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.