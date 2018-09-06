Şenol Güneş: Yabancı sayısı çok fazla

Beşiktaş'ın başarılı hocası Şenol Güneş, İsviçre'de katıldığı 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'nın ardından Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 14 yabancı kuralına yönelik mesajlar veren Güneş, "Türkiye bu koşullarda hazır olmadan bazı şeyler yaptı. Belki başlangıçta düşünce açısından doğruydu ama onun da kriterleri vardı. O kriterler uygulamaya konulmadı. Süper Lig'de yabancı sayısı çok fazla. Sayının azaltılması, şu aşamada beraberinde daha sağlıklı kararlar getirebilir" dedi. Tecrübeli çalıştırıcıdan önemli satır başlıkları şöyle:

BİRLİKTE OLURSAK BAŞARIYA ULAŞIRIZ

"Dünya Kupası'nda üçüncülük kazanmamıza rağmen dünyanın üçüncü futbol ülkesi olamadık. Sportif başarılar önemli ama aynı zamanda yatırımlar, anlayışlar ve felsefeler de önemli. Beşiktaş'la iyi işler yaptık. Fakat bazen bu başarılar size rakip olabiliyor, beklentiler büyüyor. Ülkenin futbol anlayışında, oyuncunun yetişmesinde, yarıştırılmasında, antrenörün gelişiminde, vizyona çıkmasında ve kulüplerin kurumsal yapılarında tartışılacak konuları fazla ele almıyoruz. Sadece sonuçları kovalıyoruz. Her şeye rağmen bu insan yapısıyla birlikte olursak her alanda başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum."

VAR AMAÇ DEĞİL ARAÇ

Şenol Güneş, Video Yardımcı Hakem sisteminin (VAR), 'futbolu durdurduğuna' yönelik eleştiriler için de "VAR işin bir aracıdır, amacı değildir. Biz onunla futbolu kurtaramayız ama yardımcı olur. Çünkü verilen kararların daha net ve adaletli olacağını düşünüyoruz. Henüz işin başındayız, ufak tefek hatalar olacaktır. Hakemlere hoşgörü gösterilmeli ve iyi niyetlerinden şüphe etmeden VAR sistemi sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı.

DEPLASMAN GOLÜ KALDIRILMALI!

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, Elit Teknik Direktörler Toplantısı'nda gündeme gelen değişiklikler hakkında konuştu. Marchetti, "Toplantıya katılan teknik direktörler, deplasman golü atmanın geçmişteki kadar zor olmadığını ve deplasman golü kuralının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bakacağız" dedi. Transfer döneminin süresi ile ilgili istenen değişiklik hakkında da bilgi veren İtalyan yetkili, "Teknik direktörler, İngiltere ve İtalya'daki gibi sezon başlamadan önce transfer döneminin bitirilmesini ve daha fazla ülkenin bu kurala destek vermesini istiyor" açıklamasında bulundu.

KARİUS, MUSLERA'YI İKİYE KATLADI!

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman kaleci Loris Karius, Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan kaleci konumunda. Transfermarkt'ın verilerine göre, değeri 12 milyon Euro olan Karius'u 6 milyon Euro ile Galatasaray'dan Muslera takip etti. Fenerbahçe'nin Altınordu'dan bu sene kadrosuna kattığı Berke Özer ve Medipol Başakşehir'in başarılı ismi Volkan Babacan 3 milyon Euro ile üçüncü sırayı aldı.

DİĞER KALECİLER VE DEĞERLERİ:

Onur Kıvrak (Trabzonspor):.........2 milyon 500 bin Euro

Harun Tekin (Fenerbahçe):..........2 milyon 500 bin Euro Lung

(Kayserispor):.....................1 milyon 500 bin Euro

Ramazan Köse (Kasımpaşa):.....................1 milyon Euro

Hopf (Ankaragücü):..................................... 900 bin Euro

Serkan Kırıntılı (A. Konyaspor):.................... 800 bin Euro

İbrahim Sehic (B.B. Erzurumspor):................ 800 bin Euro