Takım olmalıyız

MİLLİ Takım, Rusya ile yarın Trabzon'da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesi İstanbul'da son idmanını yaptı. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Rusya mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu. Rumen teknik adam, öğrencilerini sık sık uyardığı çalışmada, "Kompakt bir takım istiyorum. Çok iyi yardımlaşmalı ve geçişleri hızlı yapmalısınız. Birlikte hareket etmelisiniz" çıkışında bulundu.

Hafif sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Mahmut Tekdemir ile ayak bileğindeki sakatlığı süren Ömer Bayram antrenmana katılmadı.