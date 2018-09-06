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Takım olmalıyız

, ’da son idmanını yaparken, taktik çalışmaya ’nun uyarıları damga vurdu

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Takım olmalıyız

, Rusya ile yarın 'da oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşması öncesi 'da son idmanını yaptı. Teknik Direktör yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Rusya mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu. Rumen teknik adam, öğrencilerini sık sık uyardığı çalışmada, "Kompakt bir takım istiyorum. Çok iyi yardımlaşmalı ve geçişleri hızlı yapmalısınız. Birlikte hareket etmelisiniz" çıkışında bulundu.

Hafif sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Mahmut Tekdemir ile ayak bileğindeki sakatlığı süren antrenmana katılmadı.

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Takım olmalıyız
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