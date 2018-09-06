Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Taraftarlar milli maça ücretsiz taşınacak

Taraftarlar milli maça ücretsiz taşınacak

'da severler, ile A milli futbol takımları arasında yarın oynanacak Uluslar B Ligi 2. Grup maçına ücretsiz taşınacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 14:07
Taraftarlar milli maça ücretsiz taşınacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşma öncesinde belediye olarak hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Vatandaşları milli maça davet eden Gümrükçüoğlu, un centilmenlik ve misafirperverlik mesajını Trabzon'dan dünyaya duyuracaklarını vurguladı.

Gümrükçüoğlu, Trabzon'da ve milli takımlarının misafir edileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sporun dostluk, kardeşlik ve barış içinde yarış olduğunu en güzel şekilde ortaya koyacağız. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nun tribünlerini hınca hınç doldurarak A millilerimize sahip çıkıp destekleyeceğiz. Ayrıca davranışlarımızla futbolun centilmenlik ve misafirperverlik mesajını Trabzon'dan dünyaya duyuracağız."

Vatandaşların maç için stada ücretsiz taşınacağına işaret eden Gümrükçüoğlu, "Büyükşehir Belediyesi otobüslerimiz 7 Eylül Cuma günü Trabzon Barosu önü, Meydan Parkı ve sahil perondan vatandaşlarımızı saat 19.00'dan itibaren stadyuma ücretsiz olarak taşıyacaktır. Bütün şehrimizi 7 Eylül Cuma günü saat 21.45'te ellerinde Türk bayraklarımızla stadyumu tıklım tıklım doldurmaya ve 90 dakika boyunca A Milli Takımımızı aralıksız desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftarlar milli maça ücretsiz taşınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN