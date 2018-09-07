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‘Mesut’ olamıyor

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Almanya ‘Mesut’ olamıyor

, 'daki 'nda grup aşamasında elenmiş ve başarısızlığın faturasını ırkçılığa varan saldırılarda bulunduğu Türk oyuncu 'e kesmişti. Tecrübeli yıldız ise milli takımı bırakmıştı. Panzerler, 'Mesut'suz çıktığı Uluslar Ligi ilk maçında evinde Dünya Şampiyonu Fransa ile 0-0 berabere kaldı. 66'da oyuna giren ise yine ıslıklandı. Diğer sonuçlar şöyle: B Ligi 1. Grup Çek Cumhuriyeti- Ukrayna: 1-2, 4. Grup: Galler-İrlanda Cumh: 4-1. C Ligi 3. Grup: Norveç-Güney : 2-0, Slovenya-Bulgaristan: 1-2. D Ligi 1.Grup: Kazakistan-Gürcistan: 0-2, Letonya-Andorra: 0-0. 4. Grup: Ermenistan-Liechtenstein: 2-1, Cebelitarık-Makedonya: 0-2.

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Almanya ‘Mesut’ olamıyor
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