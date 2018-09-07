Almanya ‘Mesut’ olamıyor

Almanya, Rusya'daki Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmiş ve başarısızlığın faturasını ırkçılığa varan saldırılarda bulunduğu Türk oyuncu Mesut Özil'e kesmişti. Tecrübeli yıldız ise milli takımı bırakmıştı. Panzerler, 'Mesut'suz çıktığı Uluslar Ligi ilk maçında evinde Dünya Şampiyonu Fransa ile 0-0 berabere kaldı. 66'da oyuna giren İlkay Gündoğan ise yine ıslıklandı. Diğer sonuçlar şöyle: B Ligi 1. Grup Çek Cumhuriyeti- Ukrayna: 1-2, 4. Grup: Galler-İrlanda Cumh: 4-1. C Ligi 3. Grup: Norveç-Güney Kıbrıs: 2-0, Slovenya-Bulgaristan: 1-2. D Ligi 1.Grup: Kazakistan-Gürcistan: 0-2, Letonya-Andorra: 0-0. 4. Grup: Ermenistan-Liechtenstein: 2-1, Cebelitarık-Makedonya: 0-2.

BUGÜN NELER OLDU