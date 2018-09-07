Değişime mecburduk

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya
ile oynayacağımız maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin Dünya Kupası
'ndaki oyun tarzını devam ettireceği düşüncesinde olduğunu belirterek, "Bu tarza cevap vermemiz gerekiyor" dedi. Rumen çalıştırıcı, Milli Takım
'da yaşanan değişim için de şunları söyledi: "Aslında oyuncuların hepsini birden değiştirmek istemiyordum. Ama mecbur kaldım. Eski ekip, Türk futboluna büyük katkılar verdi. Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta
.. Ancak üst seviyede kalmak istiyorsanız değişim de kaçınılmaz oluyor." ÜÇ BÜYÜKLERDE YERLİ SAYISI AZ
"Genç oyuncuları Milli Takım'a çağırarak onlara sorumluluk yükledim. Süper Lig
'de çok yabancı olması beni farklı alternatiflere yönlendirdi. Galatasaray
, Fenerbahçe ve Beşiktaş
'ta Türk oyuncu sayısı çok az. Unutulmamalı ki, Dünya Kupası'nda 3. olan Türk Milli Takımı'nda 8 Galatasaraylı futbolcu vardı. Ben de kadroyu 3-4 takımdan kurmayı çok isterdim. Bir ekibi yıkmak, yok etmek çok kolay ancak yenisini kurmak çok zor ve güç. Zamana ihtiyacımız var. Zeki Çelik Lille'e, Okay Celta Vigo'ya, Emre ve Ömer Galatasaray'a gitti. Artık üst seviyede oynuyorlar." YABANCI KARARINI TFF VERECEK
"Gençlerden bir takım kurup, performanslarını üst düzeye çıkarmak istiyorum. Bunu başaracağıma inanıyorum. Sadece sabırlı olmalıyız. Yabancı kontenjanı benimle ilgili bir şey değil. Karar birimi değilim. TFF
karar verecek, medyada tartışılacak. Şu anda elimdeki oyuncularla çalışmak zorundayım. Şunu söylemeliyim; başarmak için çok çalışmak gerekiyor." SON ANTRENMAN 'GÜNEŞ'Lİ!
ULUSLAR B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında bu akşam Rusya ile karşılaşacak A Milli Takımımız, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yaptı. Oldukça neşeli geçen antrenmanda ay-yıldızlılar dar alanda pas ve taktik çalışma gerçekleştirirken, teknik direktör Lucescu son uyarılarını yaptı. MİLLİ MAÇ İÇİN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ TRABZON
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, taraftarları ellerinde Türk bayrakları ile stadı tıklım tıklım doldurmaya ve A Milli Takımımızı 90 dakika boyunca desteklemeye davet etti. Maça özel videolar hazırlattıklarını bildiren Gümrükçüoğlu, belediyesi otobüslerinin vatandaşları ücretsiz olarak stada taşıyacağını ifade etti.