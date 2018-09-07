Fatih Terim'den flaş açıklama! Anthony Modeste...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bu akşam yapılan antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi Fatih Terim'in doğum günü kutlanırken, Sarı Kırmızılı ekip günü çift idmanla tamamladı.

Antrenmanı takip eden basın mesupları Fatih Terim'in doğum gününü kutlarken, deneyimli hoca idman sonrası açıklamalarda bulundu. Forvet transferi hakkında da konuşan Terim, ''3 aydır aşağı yukarı, benim ekibim, scout ekibi, 3000-400 oyuncuyu eledik. En az 40'a yakın oyuncuyla temasımız oldu, 12-13 tane de atak oyuncusuyla görüştük. Biz de çok istedik Allah'ım şu olsa diye." dedi.