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'den flaş açıklama! Anthony Modeste...

Galatasaray , sarı-kırmızılı takımın akşam antrenmanından sonra basın mesuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılamayan forvet i hakkında da konuşan Terim, ''3 aydır 300-400 tane oyuncuyu eledik. En az 40'a yakın oyuncuyla temasımız oldu. 12-13 tane de atak oyuncusuyla görüştük. Biz de çok istedik olsun diye. Kiminin tekniği, kiminin ekonomik durumu, kiminin psikolojisi, kiminin beklentisi transfere izin vermedi.'' diye konuştu.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 19:18
Fatih Terim'den flaş açıklama! Anthony Modeste...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar bu akşam yapılan antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi 'in doğum günü kutlanırken, Sarı Kırmızılı ekip günü çift idmanla tamamladı.

Antrenmanı takip eden basın mesupları Fatih Terim'in doğum gününü kutlarken, deneyimli hoca idman sonrası açıklamalarda bulundu. Forvet i hakkında da konuşan Terim, ''3 aydır aşağı yukarı, benim ekibim, scout ekibi, 3000-400 oyuncuyu eledik. En az 40'a yakın oyuncuyla temasımız oldu, 12-13 tane de atak oyuncusuyla görüştük. Biz de çok istedik Allah'ım şu olsa diye." dedi.

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Fatih Terim'den flaş açıklama! Anthony Modeste...
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