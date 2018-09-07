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galibiyetinin primi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftalık dilimini namağlup geçiren 'da galibiyetinin primi belli oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 14:32
Fenerbahçe galibiyetinin primi belli oldu

Bu sezon liAntalyalyaspor galibiyeti ile başlayan sonrasında Bursaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalan ve son olarak da deplasmanında kazanan 'da teknik heyet ve futbolcular 2.2 Milyon TL prim hak etti.

spor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kayserispor Yönetimi olarak hiç bir maç öncesinde prim belirlemiyoruz. Prim sistemimizi sezon başında belirledik. İç saha galibiyetine 800 Bin TL, deplasman galibiyetine 900 Bin TL belirledik. 3 büyük kulüp galibiyeti halinde iç sahada 1 Milyon TL, deplasmanda ise 1 Milyon 400 Bin TL prim vermeyi karar bağladık. Paket prim sistemimiz yok. Hiç bir maç öncesi veya sonrasında ekstra prim vermek yok. Bunu yönetim kurulu olarak sezon başında karar aldık. Bu kararı da tüm teknik heyet ve futbolcularımız bilir ve sistemi uyguluyoruz" dedi.

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Fenerbahçe galibiyetinin primi belli oldu
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