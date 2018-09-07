Galasaray maaşları kıstı

Muğdat, Onyekuru, Emre Akbaba, Ndiaye ve Ömer Bayram'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar Nagatomo, Donk ve Rodrigues'in de sözleşmelerini yeniledi. 13 oyuncu (Gomis, Denayer, Carole, Cavanda, Latovlevici, Carrasso, Tolga Ciğerci, Hakan Balta, Yasin, Koray, Eray, Endogan, Umut Gündoğan) ile yolları ayrılan Galatasaray'da gidenlerin ve gelenlerin maaşları kıyaslandığında yaklaşık 10 milyon Euro kulübün kasasında kaldı. Altyapı dışından 21 oyuncusuna 42 milyon Euro garanti ücret ödeyecek Galatasaray'da bu rakamdan yüzde 10-15 kadar maç başı ücretler ile elde edilen prim masrafı ortaya çıkacak. Vergiler de dikkate alındığında 55 milyon Euro'ya 2018-19 sezonunda mücadele eden Galatasaray kuruldu.

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