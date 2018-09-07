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Galasaray maaşları kıstı

Son 3 sene takım bütçesi 65 milyon olan , maaş yükünü 10 milyon Euro azalttı.

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Galasaray maaşları kıstı

Muğdat, Onyekuru, Emre Akbaba, Ndiaye ve 'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar Nagatomo, Donk ve Rodrigues'in de sözleşmelerini yeniledi. 13 oyuncu (, Denayer, Carole, Cavanda, Latovlevici, Carrasso, , , Yasin, Koray, Eray, Endogan, ) ile yolları ayrılan 'da gidenlerin ve gelenlerin maaşları kıyaslandığında yaklaşık 10 milyon kulübün kasasında kaldı. Altyapı dışından 21 oyuncusuna 42 milyon Euro garanti ücret ödeyecek Galatasaray'da bu rakamdan yüzde 10-15 kadar maç başı ücretler ile elde edilen prim masrafı ortaya çıkacak. Vergiler de dikkate alındığında 55 milyon Euro'ya 2018-19 sezonunda mücadele eden Galatasaray kuruldu.

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Galasaray maaşları kıstı
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