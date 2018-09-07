Galatasaray forvet transferi için gözünü Çin pazarına çevirdi: Bedava 3 aday

Forvet transferini devre arasına bırakan Galatasaray, Modeste'nin durumunun açıklığa kavuşmasını bekliyor. Finansal Fair Play yüzünden oyuncu satamadan bonservis harcaması yapamayacak sarı-kırmızılılar gözünü Çin pazarına çevirdi. Çin Ligi'nden üç yıldızın Ocak ayında kulüpleri ile sözleşmeleri sona eriyor. Guangzhou Evergrande'den Brezilyalı Alan, Shandong Luneng'den İtalyan Graziano Pelle, Beijing Guoan'dan İspanyol Jonathan Soriano devre arasında boşa çıkacak ve Aslan'ın bonservis ödemeden alacağı forvet adayları olarak öne çıkıyor. 33 yaşındaki Pelle ve Soriano'dan 4 yaş genç olan 1989 doğumlu Alan'ın performansı sarıkırmızılı kulüp tarafından yakından takip edilecek.



GRAZİANO PELLE

33 yaşındaki İtalyan Shandong Luneng formasını 2016'dan bu yana terletiyor. Geçen sezon ligde 20 maça çıktı 9 gol, 4 asistle oynadı



JONATHAN SORİANO

İSPANYOL oyuncu 33 yaşında ve son iki yıldır Bejing Guoan'da oynuyor. 2018 yılında ligde 9 maça çıktı 7 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi.

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