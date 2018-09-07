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forvet i i gözünü Çin pazarına çevirdi: Bedava 3 aday

Ocak ayında boşa çıkacak olan , ve sarı-kırmızılıların bonservis ödemeden alabileceği isimler

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Galatasaray forvet transferi için gözünü Çin pazarına çevirdi: Bedava 3 aday

Forvet ini devre arasına bırakan , Modeste'nin durumunun açıklığa kavuşmasını bekliyor. yüzünden oyuncu satamadan bonservis harcaması yapamayacak sarı-kırmızılılar gözünü pazarına çevirdi. Çin Ligi'nden üç yıldızın Ocak ayında kulüpleri ile sözleşmeleri sona eriyor. Guangzhou Evergrande'den , 'den , 'dan devre arasında boşa çıkacak ve Aslan'ın bonservis ödemeden alacağı forvet adayları olarak öne çıkıyor. 33 yaşındaki Pelle ve Soriano'dan 4 yaş genç olan 1989 doğumlu Alan'ın performansı sarıkırmızılı kulüp tarafından yakından takip edilecek.

GRAZİANO PELLE
33 yaşındaki İtalyan Shandong Luneng formasını 2016'dan bu yana terletiyor. Geçen sezon ligde 20 maça çıktı 9 gol, 4 asistle oynadı

JONATHAN SORİANO
İSPANYOL oyuncu 33 yaşında ve son iki yıldır Bejing Guoan'da oynuyor. 2018 yılında ligde 9 maça çıktı 7 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi.

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Galatasaray forvet transferi için gözünü Çin pazarına çevirdi: Bedava 3 aday
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