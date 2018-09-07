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'da mesaisi

Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ile yapacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 16:02
Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 'yi konuk edecek Atiker , hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

Petar Filipovic'in takımdan ayrı çalıştığı idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonu yaptı.

Topla oyun ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi
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