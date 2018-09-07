Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

Petar Filipovic'in takımdan ayrı çalıştığı idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonu yaptı.

Topla oyun ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.