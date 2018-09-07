PFDK’dan fiks menü: 3 maç

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) cezaları merakla beklenen isimlerin dosyalarını karara bağladı;
Başakşehirli Emre Belözoğlu, Erzurumspor maçında rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle 3 resmi müsabakadan men edilirken 7 bin 800 TL'de para cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe
maçında VAR uyarısıyla kırmızı kart
gören Kayserisporlu Şamil Çinaz 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para ceza
sı aldı. Trabzon
spor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Galatasaraylı Belhanda
rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 müsabakadan men ile cezalandırıldı.
Galatasaray antrenörü Hasan Şaş
ise Trabzon taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alırken, 19 bin 500 TL'de para cezasına çarptırıldı.