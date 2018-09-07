Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > PFDK’dan fiks menü: 3 maç

’dan fiks menü: 3 maç

Emre Belözoğlu, Şamil Çinaz, ve ’a 3’er maç ceza geldi

Giriş Tarihi: 7.9.2018
PFDK’dan fiks menü: 3 maç
() cezaları merakla beklenen isimlerin dosyalarını karara bağladı;
Başakşehirli Emre Belözoğlu, Erzurumspor maçında rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle 3 resmi müsabakadan men edilirken 7 bin 800 TL'de para cezasına çarptırıldı.
maçında VAR uyarısıyla gören Kayserisporlu Şamil Çinaz 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin sı aldı.
spor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Galatasaraylı rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 müsabakadan men ile cezalandırıldı.
Galatasaray antrenörü ise Trabzon taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alırken, 19 bin 500 TL'de para cezasına çarptırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK’dan fiks menü: 3 maç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN