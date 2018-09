Şenol hocayı tartışanlar futboldan anlamıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'yi dünya üçüncüsü yapmış, son üç sezonda iki kez şampiyon olmuş bir hocayı tartışamazsınız. Bunu yapanların futbol dan anladıklarını düşünmüyorumAbdülkadir ve Yusuf'un Avrupa'da oynamalarını çok isterim. Hem onlar sıradan değil, Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayabilecek, büyük potansiyele sahiplerEURO2024 inşallah Türkiye'de olur. 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde şartlar değişikti. Şimdi kulüplerin muhteşem statları var. Artık Türkiye'nin zamanı geldi Trabzonspor 'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan , sezon başlangıcı, milli takım ve Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine Beşiktaş'ta birlikte şampiyonluk yaşadığı Şenol Güneş 'ten bahsederek başlayan Olcay,dedi.Trabzonspor'un her zaman zirveye oynadığını belirten Şahan, "Ancak şampiyonluktan bahsetmek için erken. Her sene şampiyon olacağız diyorduk ama bu sefer maçtan maça bakıp önümüzdeki Alanya karşılaşmasına odaklanacağız" diye konuştu. Galatasaray galibiyetine de değinen Olcay Şahan," ifadesini kullandı.TARAFTARIN yarattığı atmosferin galibiyetlerde çok önemli bir rol oynadığını aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki güzel bir duygu, güzel bir atmosfer, güzel maçlar oluyor. Trabzonspor ne zaman İstanbul takımlarına karşı oynasa güzel bir atmosfer oluyor. Geçmişte de böyle büyük maçlar oynadığım için bunun tadını çıkarıyorum. Umarım her zaman galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.TAKIMDAKI genç futbolculara elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını vurgulayan Şahan, "Onlara içimden geldiği gibi davranıyorum. Bir şeye ihtiyaçları olduğunda o hissi veriyorum. Her şekilde gelip bana danışabiliyorlar. Ülkedeki gençleri alıp Avrupa'da oynatmak lazım. Çünkü; Avrupa futbolun kalbi diyebiliriz" diye konuştu.ARTIK milli takımda yer almasının çok zor olduğunu ifade eden bordo-mavili futbolcu, "Aslında milli takımı sonlandırdık diyebilirim. Orada yaş ortalaması 22 olan bir grup var. Böyle bitsin istemezdim ama bitti diyebilirim. Bir sonraki milli araya 1 aylık süreç var. Bu arada bizim de 4 maçımız var. O maçlarda 5 gol atsam da gitmeyeceğimi bildiğim için milli takım kapısı kapandı diyebilirim" dediMESUT Özil konusuna da değinen Şahan, "Yaşadıkları üzücü ama yaptığı çok doğru. Sonuçta kendini ezdirmedi ve nerenin evladı olduğunu gösterdi. 'Ben Türk'üm' dedi. Dünya şampiyonasında gruptan çıksalardı kimse konuşmayacaktı. Bizim ülkemizde de var bu kazanırken kimse sesini çıkarmıyor. Kaybedince hemen bir günah keçisi bulunuyor. Almanya'da da Mesut oldu" diye konuştu.OLCAY Şahan, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için ise şunları söyledi: "İnşallah Türkiye'de olur. Ben 7 sene önce Türkiye'ye geldim. Bazı statlara gittiğimizde, örneğin Manisa'da ya da Ankara'da oynarken soyunma odasına girdiğimizde moralimiz bozuluyordu. Şimdi her kulübün muhteşem statları var. Her kulübün çok güzel statları olduğu için artık Türkiye'nin zamanının geldiğini düşünüyorum."OLCAY Şahan, takımdan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz için, "Sonuçta Burak ağabey Trabzonspor'un futbolcusu. Takım içinde çok sevilen bir insan. İyi ki de takımda kalmış . Onun gibi biriyle aynı takımda futbol oynamak herkes için gurur vericidir. Burak Yılmaz gibi marka bir futbol karakterinin burada olması bizi mutlu ediyor" ifadesini kullandıYUSUF Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü kardeş gibi gördüğünü söyleyen Olcay Şahan," dedi.