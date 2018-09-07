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sporlu : "Takım olarak şanssızız"

Demir Grup spor'un Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusu , "Sadece kendi adıma değil de bütün takım adına bir şanssızlık olduğunu söyleyebilirim" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 13:05
Sivassporlu Arouna Kone: Takım olarak şanssızız

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup spor, milli maç nedeni ile lige verilen arada yarın geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı. Antrenmana sezon başında sakatlanan Muhammet Demir ile Mert Hakan Yandaş da katıldı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor'un golcüsü , takım olarak şansız olduklarını söyledi. Daha çok çalışıp pozisyonları gole çevireceklerini belirten Kone, "Şu an için hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Geride kalan 4 haftayı değerlendirirsek iyi bir sezon başlangıcı yapmadığımızı söyleyebilirim. Ama şu andan itibaren bu takımla birlikte önümüzde çok maçlar var. Sezon daha çok uzun ve daha iyi bir mücadele vererek, daha çok maç kazanacağımızı düşünüyorum. Sadece kendi adıma değil de bütün takım adına bir şanssızlık olduğunu söyleyebilirim ama daha çok çalışıp daha çok mücadele edip bu şanssızlığı kırıp daha çok ataklarımızı, pozisyonlarımızı bitireceğiz ve daha çok gol atacağız. Kişisel hedef olarak çok gol hedefim yoktur. Çünkü takımın hedefi vardır. Takımın hedefi de ne kadar çok maç kazanırsak o kadar çok puan alırız. Hedefimiz takımca olmalı, hiçbir zaman hiçbir sezonda kendime zaten gol sayısı olarak bir hedef tutmamışımdır" ifadelerini kullandı.

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Sivassporlu Arouna Kone: "Takım olarak şanssızız"
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