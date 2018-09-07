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: "Başarımız adanmışlığın ve çok çalışmanın eseri"

'un sağ bek oyuncusu Portekizli , son 4 haftada alınan 8 puanın çok çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:40
Tiago Lopes: Başarımız adanmışlığın ve çok çalışmanın eseri

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Göztepe'ye konuk olacak olan , UEFA Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda yer özel açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu, ilk dört haftada aldıkları sonucun adanmışlığın ve çok çalışmanın göstergesi olduğunu kaydederek, "Erzurum ve Hollanda kampında çok çalıştık. Sezona iyi başlamak adına iyi şeyler yaptık. Gerçekten de sezona iyi başladık. İlk 3 hafta gol yemedik. Son maçta Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynadık. Çok üst düzey bir galibiyet aldık. spor bugün çok iyi oynayan bir ekip haline geldi" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Kayserispor'un savunma hattında Sakıb Aytaç'ın sakatlığı ve Cristian Sapunaru'nun milli takım kampında olması nedeniyle, sezon öncesi kendisine kulüp bulması istenilen 36 yaşındaki Oleksandr Kucher yeniden A takımla idmanlara çıktı.

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Tiago Lopes: "Başarımız adanmışlığın ve çok çalışmanın eseri"
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