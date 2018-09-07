Trabzon’da milli bayram

A Milli Futbol? T
akımı, UEFA
'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Rusya
ile karşılaşacak. Trabzon
'daki Medical Park Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Portekizli Artur Dias. Türkiye-Rusya maçı Trabzon şehri açısından ayrı bir önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar, 14 yıl aradan sonra Trabzon'da resmi müsabakaya çıkacak. Milliler, en son 4 Eylül 2004'te Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesinde Hüseyin Avni Aker
Stadı'nda Gürcistan
ile karşılaşmış ve rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. 9 Şubat 2011'de Güney Kore
ile oynanan hazırlık maçı ise 0-0 sona ermişti.