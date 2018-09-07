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’da milli bayram

Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında bu akşam ’yı ağırlayacak olan A , şehrinde 14 yıl aradan sonra RESMI bir karşılaşmaya çıkıyor

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Trabzon’da milli bayram
A Milli Futbol? Takımı, 'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam ile karşılaşacak. 'daki Medical Park Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Portekizli Artur Dias. Türkiye-Rusya maçı Trabzon şehri açısından ayrı bir önem taşıyor. Ay-Yıldızlılar, 14 yıl aradan sonra Trabzon'da resmi müsabakaya çıkacak. Milliler, en son 4 Eylül 2004'te Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesinde Stadı'nda ile karşılaşmış ve rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. 9 Şubat 2011'de ile oynanan hazırlık maçı ise 0-0 sona ermişti.
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Trabzon’da milli bayram
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