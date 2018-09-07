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'den 'ya 'TL' resti

Uluslar Ligi ilk maçında ile 'nın karşı karşıya geldiği karşılaşmayı 1 naklen yayınladı. UEFA ile son dakikaya kadar görüşen TRT, üzerinden anlaşma yapmak için yoğun mesai harcadı ve kabul ettirdi.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 23:16
TRT'den UEFA'ya 'TL' resti

'da 21:45'te başlayan maçı 1 uzun süren görüşmeler sonucu aldı. Maç TRT 1'den canlı yayınlandı. TRT'nin ile uzun süren görüşmelerdeki konunun ' üzerinden anlaşma' yapmak istemesindeki ısrar olduğu açıklandı.

Maçı anlatan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, canlı yayında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"UEFA ile yapılan görüşmelerde Türk Lirası üzerinden anlaşma sağlanmaya çalışıldığı için gecikme yaşadık. Biz bitti demeden bitmez. A Milli maçlar TRT ekranlarında! TRT olarak maçı yayınlayabilmek için bütün ekonomik koşulları zorladık. Dakikalar bizim için asırlar gibi geçti ama sonunda ımızı sizlerle buluşturduk."

CANLI| Türkiye-Rusya

4 YIL BOYUNCA MİLLİ MAÇLAR TRT'DE

TRT, 'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm maçlarının yayın haklarını maçının başlamasına iki dakika kala satın aldı. Milli Takım'ın 4 yıl boyunca UEFA Uluslar Ligi'ndeki ve ardından oynayacağı bütün maçları TRT'den yayınlanacak.

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TRT'den UEFA'ya 'TL' resti
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