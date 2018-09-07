Türkiye-Rusya maçının yayıncı kuruluşu belli oldu mu? Maç hangi kanalda?

Millilerin hedefi gruptaki ilk maçını kazanarak, İsveç deplasmanına avantajla gitmek. Türkiye, deplasmanla şekilde oynanacak maçların ardından 2. Grup'ta lider olması halinde B Ligi'ndeki diğer zirvedeki takımlarla birlikte play-off'a kalacak. Buradan EURO 2020'ye katılma şansımız doğacak. 2018'de 5 hazırlık maçı oynayan Türkiye ilk defa resmi bir karşılaşmaya çıkacak. Milliler tarihlerinde 561. maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 211 galibiyet elde etti. 131 maç beraberlikle sonuçlandı. 218 defa da rakiplerine mağlup oldu. Peki bu mücadeleler saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

RUSYA: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Kuzyaev, Gazinskiy, Zobnin, Erokhin, Cheryshev, Dzyuba.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye - Rusya mücadelesi saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı. Fakat mücadelenin canlı anlatımı ve detaylarını sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

Uluslar Ligi statüsüne göre UEFA'ya üye 55 ülke öncelikle dört küme oluşturacak. Bu sistem hazırlık maçlarının yerine geçecek ve EURO 2020'ye play-off hakkı da sağlayacak.

ULUSLAR LİGİ'NİN FORMATI NASIL OLACAK?

Birinci kümede 12, ikinci kümede 12, üçüncü kümede 15, dördüncü kümede 16 ülkenin milli takımları yer alıyor. Küme A ve B'de oluşturulan dört grupta üçer ülke mücadele ediyor. Küme C'de bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösteriyor. Küme D'de bulunan dört grupta ise dörder ülke yer alıyor. Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak. Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Kısacası, Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.