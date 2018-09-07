Şenol Güneş'e 'yabancı' eleştirisi: Yerli ağırlıklı çıksın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Ligimizde yabancı oyuncu sayısı fazla" açıklamasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) revizyon mesajı geldi. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralının Kulüpler Birliği Vakfı ile görüşülerek sene sonunda revize edileceğini söyledi. Dürüst, "Bu konuda Kulüpler Birliği'nin talebi nedir?" sorusuna, "Daha bir görüşme olmadı. Biz kulüplerin federasyonuyuz. Hem Türk futboluna, hem Türk Milli Futbol Takımı'na hem de futbolun değerlerine uygun olacak bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz" cevabını verdi. Ali Dürüst, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir'in, "TFF'nin kulüpleri mali yönden denetleyici, UEFA'dakine benzer bir kurul oluşturması gerek" sözlerinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "O mekanizma zaten var. Bunu belki UEFA normlarına çıkarabiliriz. Artık kulüpleri mali disipline zorlayıcı tedbirleri alıyoruz."

GÜNÜN SORUSU

Değişmesi gündemde olan yabancı kuralı hakkındaki görüşleriniz nelerdir

ÖMER ÜRÜNDÜL

MİLLİ TAKIMA ZARARI VAR

BEN baştan beri bu kurala karşıydım çünkü bizim milli takımımızın belirli bir sistemi ve istikrarı olmadığından bunun zararlı olduğu görüşündeydim. Tabii kulüpler serbest bırakılmasını istemekte haklıydı çünkü Avrupa'nın üst düzey takımlarında sınırsız yabancı var. Ancak ulusal takımları bir ekole sahip olduğu için onlara olumsuz yansımıyordu. Belli ki bu iş kısa sürede revize edilecek...



LEVENT TÜZEMEN



ŞENOL HOCA YERLİ AĞIRLIKLI ÇIKSIN!

ŞENOL Güneş ile Ali Dürüst yabancı oyuncu sınırının aşağıya çekilmesi kararına bir neden göstermelidirler. Türk futbolunda bir sıkıntı var da bunun nedeni yabancı oyuncular mı? Kendine bakan, iyi çalışan, adam gibi yaşayan ve başarı performansını yukarı çeken yerli oyuncuları Avrupa zaten alıyor. Cenk, Çağlar ve Cengiz en güzel örneklerdir. Kaldı ki yabancı kuralında '14 yabancı oyuncuyu mutlaka al' diye bir şart yok. Altınordu tek bir yabancı bile oynatmıyor. Şenol Güneş'in elinde birçok yerli oyuncu var. Eğer Şenol hoca örnek olmak istiyorsa bütün maçlara yerli oyuncu ağırlığı ile çıksın. Söylemler ve eylemler arasında bir tutarlılık olmalıdır.



METİN TEKİN



YABANCIDA 14 SAYISI FAZLA DEĞİL

YABANCI serbestliğini yıllar öncesinden savunan bir görüşüm var. 14 sayısı fazla da değildir. Yabancı kotalarıyla yapılan sınırlamalarla Türk futbolu gelişmez. Daha teknik anlamda sorunlar olabilir doğrudur. Ancak Türk futbolunun gelişiminde ve oyuncu yetiştirmesinde yabancı sınırlamasının hiçbir katkısının olmayacağı düşüncesindeyim. Yabancı sınırlamalarla yerli oyuncuların uluslararası fiyatları değil kendi yerel fiyatları suni olarak artar. Bunun da rekabet ve kulüplerin maliyetleri açısından çok da sağlıklı olmayacağı düşüncesindeyim.



İSKENDER GÜNEN

KRİTERLER DOĞRU UYGULANMALI



Yabancı sayısı fazla... Hazırlık yapılmadan ani bir kararla 14 yabancıyı kadroda bulundurma yanlış bir tercihti. Çünkü kademeli olarak artırma daha doğru olabilirdi. Yabancı tercihleri yapılırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kriter ortaya koyması bugün gelinen noktanın önüne geçebilirdi. Yalnız yabancı oyuncular geldikten sonra 4 büyükler dışındaki takımlar aradaki büyük çıtayı kapattı. Yerli oyunculara da gereksiz yüksek rakamlar ödenmesinin önü kapandı. Kısaca ortada bir kriter olmalı, bu da doğru bir şekilde uygulanmalı.