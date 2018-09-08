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'ndan açıklaması

başkanı , 800 bin TL'lik alacağı sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 8.9.2018 23:57 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 23:59
Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz açıklaması

Geçtiğimiz günlerde 'u, 800 bin TL'lik alacağının ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden hakkında bordo mavili ekibin başkanı 'ndan açıklama geldi.

Ağaoğlu konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a gitmek istiyor mu? Bu sorunun cevabı kendisinde." dedi ve şöyle devam etti, "Burak için kulübe gelmiş resmi bir teklif yok. Biz ciddi bir kulübüz. biz teklif yapaaksak yazılı olarak yaparız. Tüm oyuncularımızın ödemelerinde gecikme oluyor ancak tek ihtarname Burak'tan geldi. Bruak gidecekse bu Trabzonspor'un menfaatine olmalı. Ödemelerin en büyük bölümü kendisine yapılmasına rağmen bizden önce hiçbir itarname göndermemesine rağmen, 40. günde ve 2 ay sonra biz bir ihtarname daha alıyoruz." dedi.

(NTV Spor)

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz açıklaması
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