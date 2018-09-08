Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'u, 800 bin TL'lik alacağının ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden Burak Yılmaz hakkında bordo mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama geldi.

Ağaoğlu konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a gitmek istiyor mu? Bu sorunun cevabı kendisinde." dedi ve şöyle devam etti, "Burak için kulübe gelmiş resmi bir teklif yok. Biz ciddi bir kulübüz. biz teklif yapaaksak yazılı olarak yaparız. Tüm oyuncularımızın ödemelerinde gecikme oluyor ancak tek ihtarname Burak'tan geldi. Bruak gidecekse bu Trabzonspor'un menfaatine olmalı. Ödemelerin en büyük bölümü kendisine yapılmasına rağmen bizden önce hiçbir itarname göndermemesine rağmen, 40. günde ve 2 ay sonra biz bir ihtarname daha alıyoruz." dedi.

(NTV Spor)