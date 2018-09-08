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Sivasspor'un

'nda Demir Grup Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada 'u penaltı vuruşları sonucunda 5-4 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 21:53
Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'nı normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada 'a penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Demir Grup Sivasspor kazandı.

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Tolgahan Acar), Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Medjani (Dk. 46 Hakan Arslan), Rybalka (Dk. 57 Emre Kılınç), Erdoğan Yeşilyurt, İlker Sayan (Dk. 85 Bedirhan Danışmaz), Aydın Karabulut (Dk. 46 Torje), Cyriac (Dk. 57 Muhammet Demir)
BURSASPOR: Okan Kocuk, Muhammed Emin Sarıkaya, Vergini, Chedjou (Dk. 46 Barış Yardımcı), Umut Meraş (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 90 Stancu), Saivet (Dk. 65 Furkan Soyalp), Tunay Torun (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Kembo (Dk. 57 Aytaç Kara), Çağatay Yılmaz (Dk. 63 Lima), Umut Nayir
GOLLER: Dk. 26 Tunay Torun (Bursaspor), Dk. 57 Cyriac (Demir Grup Sivasspor)
SARI KART: Dk. 67 Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)

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Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un
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