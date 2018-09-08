Danimarka’da milli krize geçici çözüm

DANİMARKA Futbol Federasyonu, futbolcularla yaşanan krizin 'şimdilik' çözüldüğünü açıkladı. Danimarkalı futbolcular Galler ile oynanacak Uluslar Ligi maçında forma giyebilecek. Federasyon yetkilileri milli takım oyuncularıyla 30 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli olan geçici bir anlaşma yapıldığını açıkladı. 10 Eylül'de federasyon ve oyuncular bir daha toplanacaklar. Bu geçici anlaşma sayesinde oyuncular Galler karşısında takımda yer alabilecekler. Danimarka Futbol Federasyonu ile milli takım oyuncuları arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı, as oyuncular milli formayı giymeyi reddetmiş ve amatör futbolcuların oynadığı maçta Slovakya karşısında 3-0 kaybetmişti.

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